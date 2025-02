Johannes Boe, roi incontesté du sprint mondial

Johannes Boe remporte le sprint des Mondiaux de Lenzerheide avec un score parfait au tir. Le Norvégien s'impose devant l'Américain Campbell Wright et Quentin Fillon Maillet. Boe est désormais le biathlète le plus titré de l'histoire des Championnats du Monde.

Le Norvégien Johannes Boe a confirmé son statut de légende du biathlon ce samedi en remportant le sprint des Championnats du Monde de Lenzerheide (Suisse). Boe a réalisé un parcours sans faute, décrochant un score parfait de 10/10 derrière la carabine. Il a ainsi devancé l'Américain Campbell Wright de 27 secondes 7 et Quentin Fillon Maillet de 37 secondes. Boe s'apprête à disputer la poursuite de dimanche, prévue à partir de 15h05 en direct sur la chaîne L'Équipe.

Cette victoire est la onzième titre individuel de Johannes Boe aux Championnats du Monde et son quatrième dans la discipline du sprint. Boe égale ainsi les records d'Ole Einar Björndalen et Martin Fourcade. En incluant ses victoires en relais (21), il dépasse son illustre compatriote Ole Einar Björndalen (20 titres) et devient le biathlète le plus titré de l'histoire des Championnats du Monde.Le biathlète norvégien a dominé tous les aspects de la course samedi. Déjà en forme lors du relais mixte mercredi, où la France a terminé à la 4e place, il a démontré sa puissance tant au tir (0 faute) qu'à la vitesse sur les skis, avec le meilleur temps de la course. Quentin Fillon Maillet a tenté de rattraper Campbell Wright dans le dernier tour, mais malgré les difficultés physiques de l'Américain, il a échoué à 9 secondes du chrono. Le Français reste à la recherche de son premier titre individuel aux Mondiaux. Le bilan est plus mitigé pour les autres Français. Fabien Claude, parti en tête après le tir couché, a commis une faute sur le debout et termine 8e à 57 secondes de Johannes Boe. Éric Perrot, qui a manqué quelques cibles, se classe 14e à 1'11'' du vainqueur. Enfin, Émilien Jacquelin s'élancera 19e dans la poursuite après un 7/10 derrière la carabine.





