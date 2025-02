Justine Braisaz-Bouchet remporte le sprint aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide

La biathlète française Justine Braisaz-Bouchet a remporté la médaille d'or du sprint aux Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide, en Suisse, vendredi après-midi.

Justine Braisaz-Bouchet a remporté le sprint (7,5 km) aux Championnats du monde de biathlon à Lenzerheide , en Suisse, vendredi après-midi. La biathlète française de 28 ans remporte ainsi son deuxième titre mondial individuel après l'or de la mass start l'année dernière. Braisaz-Bouchet, invaincu à Lenzerheide , a devancé l'Allemande Franziska Preuss de neuf secondes et la Finlandaise Suvi Minkkinen de dix secondes.

Dans des conditions difficiles, avec de la neige abondante et du vent irrégulier, Braisaz-Bouchet a été la plus rapide sur les skis, malgré une faute sur son premier tir couché. Elle a rattrapé son retard sur Preuss lors de la dernière boucle de 2,5 kilomètres, d'une régularité redoutable cet hiver. \« Je ne sais pas si c'est chez moi, mais je prends », a déclaré Braisaz-Bouchet, qui a conclu la course en disant: « Jusqu'à la dernière bosse, je n'y croyais pas. C'est dans la dernière descente que je me suis dit que ce serait une belle journée ». Cette saison a été mouvementée pour Braisaz-Bouchet, avec des hauts comme sa victoire sur la mass start au Grand-Bornand et des bas comme ses résultats à Kontiolahti et Ruhpolding. « Je sais à quel point le tir m'a mis en difficulté et à chaque fois que je marque à peu près sur le pas de tir, je sais que je peux jouer parmi les meilleures du jour », a-t-elle analysé. \Son mari et sa fille étaient présents pour la soutenir, et elle les a longuement serrés dans ses bras après sa victoire. « J'étais particulièrement émue aujourd'hui, certainement parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses dans ma tête », a-t-elle déclaré. Avec cette victoire au sprint, Braisaz-Bouchet compte désormais 13 victoires individuelles (10 en Coupe du monde, 2 aux Mondiaux, 1 titre olympique). Franziska Preuss, qui a mené la course pendant une bonne partie, a été épuisée par les efforts des premiers tours et a fini deuxième. Elle remporte sa deuxième médaille mondiale en individuel, dix ans après l'argent de la mass start à Kontiolahti. Julia Simon, victime d'une chute sur le relais mixte mercredi, a été gênée par des maux de tête et n'a pas pu défendre son titre. Cependant, elle a terminé 7e et reste en lice pour la poursuite dimanche, sa spécialité. Lou Jeanmonnot a terminé 6e et est également en embuscade pour la poursuite, qui se déroulera dimanche avec les écarts du sprint.





