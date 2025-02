Johannes Boe à la recherche d'un dernier titre historique aux Championnats du monde

Johannes Boe, en fin de carrière, vise le record de victoires aux Championnats du monde de biathlon. Après une performance mitigée en relais mixte, il prépare ses dernières courses avec détermination et ambition.

Johannes Boe , le légendaire biathlète norvégien, se prépare à vivre ses derniers Championnats du monde. A quelques semaines de sa retraite, il aborde cette compétition avec un objectif historique : devenir le biathlète le plus titré de l'histoire des Mondiaux. Avec 20 couronnes mondiales, il est actuellement à égalité avec son compatriote Ole Einar Bjoerndalen.

Malgré une performance mitigée du relais mixte norvégien, où il a manqué de peu une médaille de bronze, Boe a démontré sa forme et sa détermination. Son dernier debout a été remarquable, avec un tir rapide et précis, lui permettant de se hisser à la quatrième place. La question qui se pose maintenant est de savoir s'il pourra encore atteindre son meilleur niveau et réaliser son rêve d'être le plus titré de l'histoire.Son annonce de retraite a créé une double tranchant, lui permettant d'aborder ses dernières courses avec une certaine liberté, mais aussi de l'éloigner de la pression et de la motivation. Sa récente absence du stage de préparation de l'équipe nationale, pour des raisons familiales, a alimenté les spéculations. Cependant, il assure qu'il est prêt et motivé pour faire de ces Championnats du monde une dernière bataille mémorable.





