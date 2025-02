Johannes Boe remporte une nouvelle médaille d'or aux Mondiaux de biathlon

Le Norvégien Johannes Boe a remporté son 21e titre mondial en sprint, devenant ainsi le biathlète le plus titré de l'histoire des championnats du monde.

Johannes Boe a remporté son 21e titre mondial en sprint, devenant ainsi le biathlète le plus titré de l'histoire des championnats du monde . Le Norvégien a réalisé un sprint parfait, avec un excellent temps de ski et un 10/10 au tir, lui permettant de prendre la tête avec 27''7 d'avance sur Campbell Wright et 37''0 sur Quentin Fillon Maillet.

Wright a pris la médaille d'argent, tandis que Fillon Maillet, absent du relais mixte sacré mais qui prend une belle revanche, a remporté la médaille de bronze. Soerum a réalisé un dernier tour de folie, rattrapant 14'' à Johannes Boe dans le dernier tour pour passer de la 13e à la 4e place à 45''2 de son compatriote. Eric Perrot a terminé 14e (+ 1'11''0) et Emilien Jacquelin 19e (+ 1'27''5). Fabien Claude a manqué la cérémonie des fleurs, étant détrôné du top 6 par Uldal, qui a pris la 5e place (+ 57''7) provisoire. Perrot a raté sa dernière balle au debout après celle égarée au couché, ce qui lui a coûté le top 5. Il a terminé 13e, à 1'03''00 de Boe. Uldal a terminé en 5e position à 42''3 de Boe, à 5''4 de Fillon Maillet, mais le Français a fini fort, ce qui devrait suffire pour décrocher la médaille de bronze.





Eurosport_FR / 🏆 54. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Biathlon Championnats Du Monde Johannes Boe Médailles Sprint

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Biathlon: le Norvégien Johannes Boe, N.1 mondial, mettra fin à sa carrière en marsLa fin d’une ère dans le monde du biathlon: le Norvégien Johannes Boe, N.1 mondial et ogre de la discipline, mettra un terme à sa carrière en mars à l’issue de la Coupe du monde, à un an des Jeux olympiques en Italie.

Lire la suite »

Johannes Boe, le roi du biathlon, met fin à sa carrièreJohannes Boe, l'une des figures emblématiques du biathlon mondial, annonce sa retraite sportive à la fin de la saison en cours. Le Norvégien, en larmes lors d'une conférence de presse improvisée, explique qu'il souhaite désormais se concentrer sur sa famille.

Lire la suite »

Martin Fourcade Hommage à Johannes Boe: Fin d'une ère dans le biathlonMartin Fourcade rend hommage à Johannes Boe, son ancien rival norvégien, qui a annoncé sa retraite sportive à la fin de la saison. Fourcade souligne la compréhension mutuelle entre les deux champions et met en lumière les qualités admirables de Boe, tant sur le plan sportif que personnel.

Lire la suite »

Johannes Boe, Biathlon'un Kralı, Kariyerini SonlandırıyorDünya biatlonunun tartışmasız numaralı ismi Johannes Boe, kariyerini bu sezon sonunda sonlandıracak.

Lire la suite »

Légende du biathlon, Johannes Boe annonce sa retraite à la fin de la saisonLe Norvégien Johannes Boe, âgé de 31 ans, a annoncé, ce samedi à Ruhpolding, qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Il n'ira donc pas jusqu'aux JO de Milan-Cortina en 2026.

Lire la suite »

Johannes Boe met fin à sa carrière de biathlèteJohannes Boe, le biathlète norvégien et numéro 1 mondial, a annoncé sa retraite sportive à l'issue de la Coupe du monde en mars. A un an des Jeux olympiques d'Italie, l'athlète a expliqué que la préparation pour ces événements exigeait un engagement trop important.

Lire la suite »