Johannes Boe, Le Roi Incontesté du Biathlon

Johannes Boe remporte la médaille d'or du sprint aux Mondiaux de Lenzerheide, devenant le biathlète le plus titré de l'histoire. Ce succès, rendu encore plus spécial par son annonce de retraite à la fin de la saison, confirme son statut de légende du sport.

Johannes Boe , auteur d'une course quasi parfaite, a remporté le sprint des championnats du monde de biathlon de Lenzerheide , s'emparant ainsi de sa 21e médaille aux Mondiaux . Ce succès lui permet de devancer l'autre légende norvégienne, Ole Einar Björndalen, et de devenir le biathlète le plus titré de l'histoire. Boe, 31 ans, écume le circuit du biathlon depuis ses débuts en Coupe du monde en 2012, remportant victoire après victoire et établissant de nombreux records.

Son entraîneur de tir, Siegfried Mazet, souligne sa rapidité et sa précision sur le pas de tir, ainsi que sa capacité à prendre des risques pour remporter la victoire. Cette nouvelle médaille d'or prend une saveur particulière car Boe a annoncé sa fin de carrière à l'issue de la saison, alors que tout le monde l'attendait au moins jusqu'aux JO de 2026. Boe, toutefois, ne semble pas se focaliser sur le record, préférant profiter de chaque moment et de chaque course. La flamme n'est pas éteinte, mais il ne cherche pas à la rallumer. Il préfère profiter de son succès à un moment où il est au sommet de sa forme. Le Norvégien a déclaré que cette médaille pourrait être la dernière de sa carrière et qu'il souhaitait l'apprécier pleinement. Avec une avance confortable de 27 secondes sur l'Américain Campbell Wright et 37 secondes sur le Français Quentin Fillon Maillet à l'aube de la poursuite, Boe est en position idéale pour remporter un deuxième titre lors de ces Mondiaux de Lenzerheide. Une performance exceptionnelle qui pourrait marquer l'apogée de sa carrière et lui offrir des adieux mémorables dans le monde du biathlon





