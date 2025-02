Powerbeats Pro 2 : les premiers tests sont unanimes

Les nouveaux écouteurs sans fil d'Apple, Powerbeats Pro 2, font l'objet de critiques élogieuses dans les médias. Découvrez les raisons qui font de ces Powerbeats Pro 2 de sérieux concurrents aux AirPods Pro 2.

Les amateurs de bon son ont un large choix lorsqu'il s'agit de sélectionner des écouteurs sans fil . Il est naturel que les utilisateurs fidèles aux produits Apple se tournent vers les AirPods Pro 2 ou les AirPods 4, prévus pour être commercialisés en septembre 2024. Cependant, de nouveaux entrants pourraient bouleverser le marché : les Powerbeats Pro 2 , salués par les médias du monde entier.

Plusieurs médias ont eu l'occasion de tester les Powerbeats Pro 2, et une grande majorité d'entre eux louent la qualité audio exceptionnelle, l'autonomie impressionnante, la réduction de bruit active et la certification IPX4, idéale pour les sportifs. Le Journal du Geek souligne la qualité sonore exceptionnelle, l'autonomie et la réduction de bruit active, tout en considérant le prix de 299,95 € comme légèrement élevé. Wired met en avant le confort offert par les écouteurs sans fil, ainsi que le son clair, vif et dynamique. Les passionnés d'Apple apprécieront l'intégration transparente des Powerbeats Pro 2 dans l'écosystème de la marque, permettant l'utilisation, l'appairage iOS via une simple pression et le partage audio. De plus, les Powerbeats Pro 2 proposent un suivi de la fréquence cardiaque décrit par Wired comme étant réactif et relativement précis. Le boîtier reste cependant assez volumineux. L'absence de la technologie Auracast et la résistance à l'eau pourraient être améliorées, cependant il est important de noter que ces fonctionnalités pourraient être ajoutées ultérieurement. Malgré cela, Wired est enthousiaste concernant le design, la qualité sonore, l'autonomie et la puce H2 des Powerbeats Pro 2, leur attribuant une excellente note de 8,8/10. Ces premiers tests vous donnent-ils envie d'acquérir les Powerbeats Pro 2 ? Partagez votre avis en commentaires.





