Powerbeats Pro 2 : les écouteurs qui remplacent la montre connectée ?

Les nouveaux Powerbeats Pro 2 intègrent un cardiofréquencemètre, une première pour les écouteurs Beats et Apple. Cette nouvelle fonctionnalité ouvre la voie à une intégration possible dans les futurs AirPods.

Les nouveaux écouteurs Powerbeats Pro 2 marquent une première chez Beats, et donc chez Apple , en intégrant un cardiofréquencemètre. Cette nouvelle fonctionnalité ouvre la voie à une intégration possible dans les futurs AirPods, bien que cela ne se produise probablement pas avant plusieurs mois. Fini le besoin de porter une Apple Watch au poignet avant de courir pour suivre son activité sportive.

Les Powerbeats Pro 2 permettent désormais de suivre ses progrès simplement en les portant dans les oreilles, une option plus pratique que de porter une montre connectée ! Cette innovation, bien que conçue pour les sportifs et les athlètes, grâce à leur orientation initiale, pourrait bien se propager aux AirPods. Mark Gurman, expert en produits Apple, suggère même que de nouveaux modèles pourraient être lancés d'ici la fin de l'année.Matthew Costello, vice-président de l'ingénierie matérielle chez Apple, ne confirme pas officiellement l'arrivée d'un capteur de fréquence cardiaque dans les AirPods Pro, mais laisse entendre cette possibilité: « Nous sommes ravis d'intégrer cette technologie axée sur la santé aux Powerbeats Pro, et nous pensons que c'est une vraie direction à explorer pour l'avenir ». Le capteur, dérivé de celui de l'Apple Watch, est miniaturisé à 1/16e de sa taille. Il comprend néanmoins une LED, une photodiode, une lentille optique et un accéléromètre. Le suivi de la fréquence cardiaque est activé lorsque les deux écouteurs sont portés, chaque oreille mesurant la fréquence cardiaque et les algorithmes combinant les données pour fournir un chiffre en temps réel, mis à jour toutes les cinq secondes. Apple a mené des tests auprès de 1000 athlètes pour garantir la précision des mesures. Attention, si l'Apple Watch est également portée, son capteur prend le relais, sans possibilité de modifier ce comportement. De même, toutes les applications ne sont pas compatibles, notamment Strava et Apple Fitness+. Il est probable que le support s'améliore rapidement.





