Powerbeats Pro 2: Beats cible les sportifs avec un rythme cardiaque intégré

Les écouteurs Powerbeats Pro 2 de Beats misent sur une intégration complète à l'écosystème Apple et une ergonomie optimisée pour les sportifs. Un système de mesure cardiaque intégré et la puce Apple H2 complètent un package prometteur.

Les nouveaux écouteurs Powerbeats Pro 2 misent sur un système de mesure cardiaque intégré pour séduire les sportifs. Apple a remis au goût du jour ses écouteurs sportifs avec ces nouveaux modèles, qui ne se limitent pas à cette innovation. La puce Apple H2 , l'ergonomie améliorée et l'intégration à l'écosystème Apple sont également au programme. Les Powerbeats Pro 2 affichent un design ergonomique et fonctionnel, clairement pensé pour les sportifs.

Chaque écouteur est doté de contours d'oreille flexibles en alliage nickel-titane. Cette flexibilité contribue au confort, tandis que l'alliage assure une légèreté accrue (20 % de moins que la génération précédente) et une stabilité parfaite, même lors de mouvements intenses. Le boîtier de charge, 33 % plus petit que celui de son prédécesseur, offre une recharge sans fil compatible Qi, ainsi qu'un port USB-C pour la recharge filaire. L'utilisation des Powerbeats Pro 2 au sein de l'écosystème Apple offre une expérience particulièrement fluide. L'Audio Spatial est une fonctionnalité réservée aux produits Apple qui tente de créer un effet sonore tridimensionnel. La liaison Bluetooth est parfaitement stable, au travers de cloisons minces chez soi ou dans un tram. Enfin, la latence audio est à peine perceptible dans les jeux vidéo





