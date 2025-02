Powerbeats Pro 2: Les nouveautés par rapport à la génération précédente

Découvrez les différences entre les nouveaux Powerbeats Pro 2 et leur prédécesseur de 2019, notamment en termes de design, de confort, de couleurs et de fonctionnalités audio.

Les nouveaux Powerbeats Pro 2 sont désormais disponibles. Mais quelles sont exactement les différences avec les Powerbeats Pro sortis en 2019 ? Sobrement appelés Powerbeats Pro 2 , ces nouveaux modèles proposent des avancées technologiques, mais également esthétiques non négligeables. L’occasion pour nous de les comparer. Tout d’abord, les nouveaux écouteurs Powerbeats Pro 2 adoptent un design plus affiné, avec des écouteurs 20% plus légers que leurs prédécesseurs.

Les contours d’oreille ont été entièrement repensés, utilisant désormais un alliage nickel-titane offrant plus de souplesse et de confort par rapport aux précédents modèles. En plus, l’étui de charge est également 33% plus compact, ce qui permet de les glisser plus aisément dans une poche ou dans un sac, facilitant ainsi leur transport pour une activité physique. On sait effectivement que, dans ce cas, moins à porter et mieux c’est. Le nouveau modèle propose cinq tailles d’embouts (XS, S, M, L, XL) contre quatre pour l’ancien modèle. Cet ajout permet un ajustement plus personnalisé selon la morphologie de chaque utilisateur. Les Powerbeats Pro 2 sont disponibles en quatre nouveaux coloris : noir, sable, violet et orange, des couleurs plus tendance alors que les Powerbeats Pro étaient commercialisés en vert, bleu, crème et noir. La différence la plus notable réside dans l’ajout de la réduction active du bruit et du mode Transparence, absents de la première génération. Les Powerbeats Pro 2 intègrent également l’égalisation adaptative et l’audio spatial avec suivi dynamique de la tête





