La 40e édition des Victoires de la Musique a couronné Zaho de Sagazan et Gims, tandis que Sylvie Vartan a reçu une Victoire d'honneur des mains de son fils David. La cérémonie a été marquée par des discours politiques et un hommage au DJ Mehdi.

Les 40e Victoires de la Musique ont été remises vendredi soir, avec des récompenses pour des talents appréciés comme Zaho de Sagazan, le rappeur Gims et les cérémonies des Jeux Olympiques. Cette 40e édition a été ponctuée de nombreux discours, un hommage rendu au DJ Mehdi et un échange touchant entre David Hallyday et sa mère Sylvie Vartan lors de la remise d'une Victoire d'honneur.

David Hallyday, avec la voix parfois tremblante, a déclaré à sa mère : « Chaque chanson que tu as chantée ou dansée porte en elle une part de ton âme. Tu es une source d'inspiration non seulement pour moi mais aussi pour ton public à travers ton art. Ta musique résonne dans le cœur de tant de gens, mais c'est ta générosité qui fait de toi une véritable légende ». Sylvie Vartan, émue, a répondu : « Merci… Je ne pouvais pas être plus comblé. Je suis heureuse d’être devant vous après toutes ces années d’une carrière incroyable pour recevoir cet honneur, cette victoire ». Elle a poursuivi en déclarant : « C’est peut-être mon dernier grand salut sur scène mais ce n’est pas un adieu car je sais qu’une grande chanson ne s’éteint jamais vraiment. Merci du fond du cœur pour toutes ces années de bonheur qui m’ont permis de garder cette sensation enfantine que la vie n’est rien qu’un… jeu ».Les Victoires de la Musique, un système Grand-messe qui promeut la diversité dans la chanson française depuis ses débuts en 1985 au Moulin rouge, ont été critiquées pour un manque de représentativité, notamment du hip-hop. En réponse, le système de vote a été revu pour l'édition 2024 avec un second tour exclusif aux labels. Bien qu'imparfaites, les Victoires restent une vitrine de la variété scrutée par l'industrie musicale et, pour les artistes, une reconnaissance ou un tremplin. Vincent Frèrebeau, le président de la cérémonie, qui doit passer la main pour la prochaine édition, affirme : « C’est un effet accélérateur de malade et ça peut faire basculer » une carrière.





