Victoires de la musique 2025 : Gims, Zaho de Sagazan et Pierre Garnier s'imposent

Découvrez les résultats complets des Victoires de la musique 2025, avec les victoires de Gims, Zaho de Sagazan et Pierre Garnier, ainsi que les autres récompenses distribuées lors de cette 40e cérémonie.

Ce vendredi 14 février 2025, France 2 diffusait sa grande messe musicale annuelle : les Victoires de la musique. Chaque année, elles sont l'occasion de mettre en lumière un ou plusieurs artistes qui ont marqué le pays de leur patte pendant l'année. En 2024, c'est clairement Zaho de Sagazan qui avait tout raflé, avec quatre victoires sur cinq nominations. Pour cette édition 2025, les gagnants sont plus disparates.

Voici le palmarès complet de cette 40e édition (la liste des nominés est à retrouver juste ici). \Chanson de l'année On commence avec le trophée de chanson de l'année, glané par Pierre Garnier pour Ceux qu'on était. Rapidement devenu le chouchou du grand public, le gagnant de la Star Ac 2024 a lâché en coulisses que c'était « la concrétisation de cette année de folie. Ça me motive pour continuer et pour ne jamais lâcher ». \Artiste masculin de l'année Après Gazo en 2024 – ex-æquo avec Vianney – les Victoires ont de nouveau récompensé un rappeur dans cette catégorie reine, signe de l'ouverture de la cérémonie qui reste néanmoins centrée sur la pop. Le rappeur et chanteur Gims, poids lourd de la musique francophone avec ses nombreux tubes comme Sapés comme jamais ou Bella, a enfin été couronné meilleur artiste masculin. « D’être récompensé par des gens de la musique, d’avoir été choisi par des pros, par des gens qui m’ont vu évoluer dans ce milieu, dans ce monde-là, c’est un honneur donc merci infiniment », a déclaré Gims, révélé avec le groupe Sexion d’Assaut et qui caracole depuis une dizaine d’années en haut des classements. L’artiste congolais, qui a grandi en France, a aussi profité du micro pour rappeler la situation « terrible » près de Goma (RDC) où des combats opposent forces gouvernementales et rebelles. « C’est inhumain ce qui se passe là-bas », a-t-il souligné. \Artiste féminine de l’année La récompense de la meilleure artiste féminine a été décernée à Zaho de Sagazan, déjà multirécompensée lors de l’édition précédente. À 25 ans, l’artiste confirme sa place de figure incontournable de la scène française, avec une renommée qui dépasse les frontières. « Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j'en suis ravie », a déclaré Zaho de Sagazan. Elle faisait face notamment à Santa, artiste la plus nommée (quatre nominations) pour cette 40e édition. \Révélation masculine de l’année Opposé à Lucky Love et à Aliocha Schneider, Pierre Garnier a remporté un autre trophée et a été désigné par les 882 professionnels du milieu qui composent l’Académie des Victoires. La dernière personnalité préférée des lecteurs de La Presse de la Manche ne pouvait pas rêver meilleure soirée. Déjà vainqueur de deux trophées aux NRJ Music Awards en fin d’année 2024, l’artiste remporte ce vendredi deux récompenses. À lire aussi Victoires de la musique 2025 : plébiscité par le public, Pierre Garnier gagne deux trophées ! \Révélation féminine de l’année La chanteuse Solann a été sacrée révélation féminine de l’année grâce, notamment, à sa « pop folk chelou ». « Je remercie du fond du cœur tout ceux qui ont cru en moi (…) j’ai énormément de chance de pouvoir faire un métier que j’aime (…) Il y a énormément de personnes aussi qui ne peuvent pas le faire parce qu’elles passent du temps à survivre au lieu de vivre donc je voudrais juste mettre un petit peu de lumière sur l’association Utopia 56 qui accueille les réfugiés en France », a-t-elle déclaré, sur scène. L’artiste de 25 ans n’a pas mis longtemps à éclore : une année a suffi à la faire passer de Monstrueuse, premier EP en 2024, à Si on sombre ce sera beau, premier album scruté par la critique, sorti en début d’année. Le loup et l’agneau, la tour de Babel, Narcisse ou encore David contre Goliath virevoltent dans sa galaxie, entre fables et références mythologiques ou bibliques. Logique pour cette fille de comédien, qui s’est forgée sur les planches et considère le théâtre comme « la maison ». \Révélation scène de l’année C’est Yoa, interprète de Princesse Chaos,, notamment, qui remporte la Victoire de la révélation sur scène. Album de l’année Elle était l’artiste la plus nommée de tous. Pour autant, Santa n’a glané qu’un trophée, celui du meilleur album pour Recommence-moi, son premier opus. Amatrice de scénographies spectaculaires, elle avait ouvert le bal des prestations live, suspendue dans les airs, tête en bas. Si vous êtes amateur de rock, bien sûr que le visage et la voix de Santa vous disent quelque chose puisque c’est la chanteuse du groupe Hyphen Hyphen.





