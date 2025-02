Victoires de la Musique : Santa et Zaho de Sagazan s'imposent

La 40e édition des Victoires de la musique a célébré les talents émergents et les légendes de la scène française. Santa remporte le prix de l'album de l'année et Zaho de Sagazan celui de la meilleure artiste féminine.

La 40e édition des Victoires de la musique a célébré les talents émergents et les légendes de la scène française lors d'une soirée émouvante à la Seine Musicale. L'événement a été marqué par des récompenses tant attendues que des hommages touchants, faisant écho à une année musicale exceptionnelle. Santa et Zaho de Sagazan se sont démarquées comme les grandes gagnantes féminines de la soirée.

Santa, avec quatre nominations, a remporté la Victoire de l'album de l'année pour « Recommence-moi », son premier album. L'artiste de 33 ans, submergée d'émotion, a déclaré : « Je la voulais celle-ci, je la voulais ! » Elle a célébré le bouche-à-oreille qui a permis à ses chansons, initialement écrites dans l'intimité de sa chambre, de toucher un large public. Un exploit remarquable pour un premier album qui s'est hissé parmi les meilleures ventes de l'année. Zaho de Sagazan, déjà multirécompensée l'année précédente, poursuit son ascension fulgurante en remportant le trophée de la meilleure artiste féminine. Touchée, elle a déclaré au public : « Vous me faites un bien fou, si je peux vous faire un peu de bien avec mes chansons, j'en suis ravie ». A 25 ans, la chanteuse impose son style unique bien au-delà des frontières françaises. Solann, quant à elle, a été désignée révélation féminine de l'année. Sur scène, l'artiste de 25 ans a interprété sa chanson « Rome ».Pierre Garnier, ancien vainqueur de la Star Academy, a connu une année fulgurante, couronnée par la Victoire de la révélation masculine. Face à Aliocha Schneider et Lucky Love, le jeune artiste de 22 ans s'est imposé comme une nouvelle voix incontournable. Il a également remporté la Victoire de la chanson originale pour « Ceux qu'on était », son titre déjà sacré single d'or et totalisant 37 millions de vues sur YouTube. Visiblement ému, il a déclaré : « Pour moi, c'est une première année dans la musique, c'est une année de fou ». Toujours dans les catégories masculines, et après des années de succès, Gims a remporté le prix de meilleur artiste masculin. « D’être récompensé par des professionnels, des gens qui m’ont vu évoluer, c’est un honneur », a-t-il réagi. Révélé avec Sexion d’Assaut, il enchaîne les hits depuis plus de dix ans. Profitant de la cérémonie, il a également dénoncé la situation dramatique à Goma (RDC) : « C’est inhumain ce qui se passe là-bas. C’était important pour moi d’en parler ». Deux figures mythiques de la chanson française ont été célébrées lors de cette soirée. Sylvie Vartan, qui a fait ses adieux à la scène en janvier à 80 ans, a reçu sa toute première Victoire de la musique, remise par son fils David Hallyday. « C’est peut-être mon dernier grand salut sur scène, mais ce n’est pas un adieu, car je sais qu’une grande chanson ne s’éteint jamais vraiment », a-t-elle confié avec émotion. Eddy Mitchell, lui, a été honoré pour six décennies de carrière marquées par 40 albums et des collaborations mythiques, des Chaussettes Noires aux Vieilles Canailles. Plusieurs artistes, dont Alain Chamfort et Alain Souchon, lui ont rendu hommage en reprenant ses plus grands titres avant qu'il n’interprète « En décapotable Pontiac », extrait de son dernier album. « Merci à mes amigos », a-t-il conclu, en référence aux artistes avec lesquels il a travaillé sur ce 40e opus. Pour le reste, la chanteuse Yoa a reçu la victoire de la révélation sur scène ; le documentaire « DJ Mehdi : Made in France » a été désigné meilleure création audiovisuelle et enfin les Cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d’été de Paris ont reçu la victoire du meilleur concert.





