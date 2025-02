Victoires de la Musique 2025: Pierre Garnier et Gims Couronnés

Les Victoires de la Musique 2025 ont célébré leurs 40 ans avec une cérémonie marquée par les performances de jeunes talents et des légendes de la chanson française. Pierre Garnier et Gims ont remporté les prix les plus prestigieux, tandis que Zaho de Sagazan a confirmé son succès et des artistes comme Santa ont offert des moments inoubliables.

Victoires de la Musique 2025, célébrant ses 40 ans, ont eu lieu vendredi soir à la Seine Musicale. Cette cérémonie emblématique, qui a débuté au Moulin Rouge il y a 40 ans, a rendu hommage aux légendes de la chanson française, de Serge Lama à Clara Luciani, en passant par Jeanne Mas.

La soirée a été marquée par la présence de jeunes talents talentueux, avec Pierre Garnier, lauréat de la Star Academy, qui a remporté deux Victoires de la Musique : celui de la révélation masculine et celui de la chanson de l'année pour son titre « Ceux qu'on était ». Solann et Yoa ont respectivement reçu les prix de la révélation féminine et de la révélation scène.Les cérémonies des Jeux de Paris 2024 ont été distinguées par la Victoire du concert de l'année, tandis que le documentaire « DJ Mehdi Made in France », réalisé par Thibaut de Longeville, a remporté la Victoire de la création audiovisuelle. Zaho de Sagazan, déjà récompensée l'année précédente, a confirmé son succès en remportant la Victoire de l'artiste féminine de l'année. Gims a quant à lui remporté la Victoire de l'artiste masculin de l'année pour la deuxième fois. La soirée a été ponctuée de prestations mémorables, comme celle de Santa, qui a reçu la Victoire de l'album de l'année pour une performance accompagnée d'un orchestre flottant dans les airs. Yseult et Lucky Love ont également offert des performances intenses et engagées. Deux artistes ont été honorés par une Victoire d'honneur : Sylvie Vartan, saluée par Axelle Saint-Cirel et David Hallyday, son fils, et Eddy Mitchell, qui a reçu le prix des mains d'Alain Souchon, président de la cérémonie.





