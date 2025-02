Les Victoires de la Musique 2025: Santa et ses amis récompensés

La 40e édition des Victoires de la Musique a célébré les talents de la musique française le jour de la Saint-Valentin. La cérémonie, animée par Léa Salamé et Cyril Féraud, a vu Santa remporter le prix de l'album de l'année pour son œuvre « Recommence-moi ». L'artiste, déjà connue pour sa performance à la clôture des Jeux Paralympiques de Paris, a fait sensation cette année.

Les 40e Victoires de la musique ont choisi la Saint-Valentin pour décerner vendredi leurs coups de cœur de l'année, lors d'une cérémonie en direct de la Seine musicale présentée par Léa Salamé et Cyril Féraud . Cette année, le record de nominations revenait à Santa , citée à quatre reprises, notamment pour son premier album « Recommence-moi ».

L\’interprète de « Popcorn salé » avait aussi brillé en clôture des Jeux paralympiques de Paris, en reprenant « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday. Grand-messe qui promeut la diversité dans la chanson française depuis ses débuts en 1985, les Victoires ont été accusées d\’entre-soi et d\’un manque de représentativité, en particulier du hip-hop, ce qui a d\’ailleurs entraîné la création des Flammes, une cérémonie entièrement dédiée aux musiques urbaines. En réponse, le système de vote a été refondu depuis l\’édition 2024. Il prévoit deux tours, dont un second réunissant un jury de 32 personnes, sans les labels. Découvrez le palmarès complet des Victoires de la musique 2025 Révélation féminine : Solann Révélation masculine : Pierre Garnier Artiste féminine : Zaho de Sagazan Artiste masculin : Gims Révélation scène : Yoa Album : Recommence-moi ; Santa Chanson originale : Ceux qu\’on était ; Pierre Garnier Concert : Cérémonies d\’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques d\’été de Paris Création audiovisuelle : DJ Mehdi : Made in France Victoire d\’honneur : Sylvie Vartan et Eddy Mitchel





