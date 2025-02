Les Victoires de la Musique 2025 : Pierre Garnier et Santa en tête de la nuit

Les 40e Victoires de la Musique ont décerné leurs prix ce vendredi 14 février 2025. Pierre Garnier a remporté les trophées de la révélation masculine et de la meilleure chanson originale, tandis que Santa a été sacré meilleur album. Zaho de Sagazan a reçu le prix de la meilleure artiste féminine et Eddy Mitchell a été récompensé d'une Victoire d'honneur pour sa carrière.

Les 40e Victoires de la Musique ont célébré leurs coups de cœur de l'année vendredi soir, lors d'une cérémonie qui a eu lieu à la Seine Musicale, près de Paris. Cette édition anniversaire, diffusée sur France 2, a été marquée par la participation de nombreux artistes reconnus, comme Santa , Tiakola, Justice et Pierre Garnier , lauréat de l'année dernière de la Star Ac.

Pierre Garnier, 22 ans, a remporté le trophée de la révélation masculine de l'année et celui de la meilleure chanson originale pour « Ceux qu'on était ». Son ascension météorique a été remarquée par le public et les critiques. Il se produit désormais à guichets fermés et est attendu en décembre à l'Accor Arena, à Paris. Il a également été choisi pour relayer la flamme olympique pendant les JO de Paris 2024. Son premier album « Chaque seconde » est sorti en été 2024 et s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires en seulement quatre mois. L'artiste, reconnaissable à son catogan et sa voix rauque, a séduit le public de la Star Ac avec cette chanson, qui est rapidement devenue son premier single en tête des classements des plateformes de streaming. Le trophée du meilleur album a été décerné à Santa pour « Recommence moi ». Zaho de Sagazan a reçu le prix de la meilleure artiste féminine. Cette soirée a également été l'occasion de rendre hommage à Eddy Mitchell, qui a reçu une Victoire d'honneur pour ses six décennies de carrière





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Victoires De La Musique Pierre Garnier Santa Zaho De Sagazan Eddy Mitchell Musique Française

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Victoires de la Musique 2025 : Le palmarès et les meilleurs moments de la cérémonieLa 40e cérémonie des Victoires de la musique se tient ce vendredi 14 février depuis La Seine Musicale. Au programme : prestations et récompenses.

Lire la suite »

Victoires de la musique 2025: Sylvie Vartan recevra une Victoire d'honneurLa chanteuse, qui a mis fin à sa carrière avec un ultime concert en janvier, recevra un prix récompensant l'ensemble de son œuvre durant la cérémonie du 14 février.

Lire la suite »

Victoires de la musique 2025 : Comment le système de votes fonctionne-t-il ?Vendredi à 21h10, France 2 diffusera les 40e Victoires de la musique. Avec un système de votes qui a connu un récent changement…

Lire la suite »

Santa, Favorite des Victoires de la Musique 2025La chanteuse Santa, révélée avec le groupe Hyphen Hyphen, est nommée dans quatre catégories aux Victoires de la Musique 2025. Après une déception l'année précédente, elle espère remporter une statuette dorée.

Lire la suite »

Santa : l'artiste la plus nommée aux Victoires de la musique 2025Découvrez cinq choses à savoir sur Santa, l'artiste féminine en vogue qui risque de briller lors de la 40e cérémonie des Victoires de la musique.

Lire la suite »

Paris : qui est Solann, 'sorcière réconfortante' sacrée révélation féminine aux Victoires de la musique 2025La jeune Parisienne de 25 ans a été sacrée révélation féminine de l'année lors de la 40e cérémonie des Victoires, ce vendredi 14 février 2025.

Lire la suite »