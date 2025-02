Nasser Al-Khelaïfi mis en examen dans l'affaire Lagardère

Le président du PSG est accusé de complicité d'abus de pouvoir dans une affaire impliquant des pressions suspectes exercées sur les actionnaires du groupe Lagardère par le Qatar.

Le président du PSG , Nasser Al-Khelaïfi , a été mis en examen jeudi dans l'affaire Lagardère pour complicité d'abus de pouvoir. Cette procédure fait suite à une enquête concernant des pratiques potentiellement corrompues entre l'ancien dirigeant du groupe Lagardère , Arnaud Lagardère , et les autorités qatariennes.

L'\u00e9nquête porte sur des événements de 2018, durant lesquels des résolutions cruciales ont été adoptées par Qatar Holding LLC, un bras du fonds souverain qatari, en faveur d'Arnaud Lagardère, après des pressions suspectées. Al-Khelaïfi, qui est administrateur du Qatar Investment Authority (QIA), pourrait avoir joué un rôle dans cette manipulation, en facilitant l'influence qatarienne sur le vote des actionnaires de Lagardère. Ce vote, crucial pour la gestion de l'entreprise, avait étonné Lagardère, qui a allégué qu'il ne correspondait pas à la volonté réelle du QIA. En réponse, des membres de son équipe, dont Ramzi Khiroun, conseiller de Lagardère mis en examen également depuis novembre pour « complicité d’achat de vote » et « complicité d’abus de pouvoir », auraient sollicité des contacts au sein de l'État qatari pour modifier la position du QIA, ce qui a conduit à un soutien en faveur de Lagardère quelques jours plus tard. L’enquête soulève des soupçons de corruption, notamment autour de la nomination de Jamal Benomar, un diplomate qatari, au conseil de surveillance de Lagardère. Bien que Lagardère et Al-Khelaïfi contestent toute malversation, cette affaire complexe implique plusieurs figures de pouvoir, notamment un certain Nicolas Sarkozy, comme l'expliquait « Je suis surpris d'être ici aujourd’hui, je n'avais aucune influence sur ce dossier. Je me retrouve au milieu de ce dossier dans lequel je n'ai aucune connexion simplement sur la base d'une seule communication téléphonique concernant un problème avec le Qatar, une question que j'ai transmise et mon rôle s'est limité à ça. Ils disent 'Nasser ci, Nasser ça.' Pour se défendre, ils citent mon nom », a déclaré le président du PSG face aux enquêteurs.





OnzeMondial / 🏆 42. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Nasser Al-Khelaïfi PSG Lagardère Corruption Qatar Investissement France

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nasser Al-Khelaïfi Mis en Examen dans une Affaire de Corruption au sein du Groupe LagardèreLe président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans une enquête sur une possible tentative d'Arnaud Lagardère de manipuler un vote clé du fonds qatari en 2018.

Lire la suite »

Nasser al-Khelaïfi mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'affaire LagardèreSelon l'AFP, qui se réfère à une source proche de l'enquête, le président du Paris-SG Nasser al-Khelaïfi a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans l'enquête concernant Arnaud Lagardère et sa tentative d'influer sur un vote du fonds qatarien QIA, actionnaire du groupe Lagardère, en 2018.

Lire la suite »

Prolongation de Luis Campos au PSG : Nasser Al-Khelaïfi confirme son souhaitLe président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé son intention de prolonger le contrat de Luis Campos. Le directeur sportif, considéré comme un élément clé du succès du club en collaboration avec Luis Enrique, devrait signer une nouvelle extension d'ici la fin de la saison.

Lire la suite »

« On a le meilleur coach au monde » : Nasser al-Khelaïfi, président du PSGNasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a tenu à souligner l'estime qu'il porte à son entraîneur Luis Enrique, après la victoire obtenue ce mercredi face à Manchester City (4-2) en Ligue des champions.

Lire la suite »

Ligue 1: Nasser Al-Khelaïfi a 'sauvé le championnat français', assure AulasInvité de l’émission Bartoli Time sur RMC ce dimanche, Jean-Michel Aulas a loué le travail de Nasser Al-Khelaïfi depuis son arrivée au PSG en 2011. Malgré l’ultra-domination du club de la capitale sur la scène nationale, le vice-président de la FFF rappelle que le dirigeant de QSI a sauvé le...

Lire la suite »

Nasser Al-Khelaïfi Mis en Examen après des Soupçons d'Abus de PouvoirsLe président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour 'complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote' et 'complicité d’abus de pouvoirs au préjudice de la SCA Lagardère'. Cette décision a provoqué une vive réaction au Qatar, avec des menaces de retrait des investissements français.

Lire la suite »