Prolongation de Luis Campos au PSG : Nasser Al-Khelaïfi confirme son souhait

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé son intention de prolonger le contrat de Luis Campos. Le directeur sportif, considéré comme un élément clé du succès du club en collaboration avec Luis Enrique, devrait signer une nouvelle extension d'ici la fin de la saison.

Nasser Al-Khelaïfi , le président du Paris Saint-Germain, a contribué à dissiper l'incertitude entourant le futur de son directeur sportif , Luis Campos . Alors que l'on pensait qu'il privilégierait la patience ces derniers jours, Al-Khelaïfi a fait passer un message clair lundi soir : il compte sur son conseiller proche pour continuer l'aventure parisienne.

Luis Campos, principal artisan des succès parisiens grâce à la conception et à la mise en place d'un projet porté par Luis Enrique, s'est imposé comme l'une des figures majeures du PSG. Il a réussi à s'adapter à un club d'une ampleur exceptionnelle, affichant un bilan impeccable tant pour les recrutements que pour les départs. Un bilan très positif qui devrait lui assurer une prolongation de contrat, une décision somme toute logique compte tenu de la relation de confiance qu'il a maintenant avec Luis Enrique. « J'aimerais que l'avenir se construise avec Luis Campos », avait souhaité le technicien asturien récemment. Après un temps d'hésitation, Nasser Al-Khelaïfi semble désormais favorable à la reconduction du Portugais.« Est-ce que Luis Campos va prolonger au PSG ? Oui, c’est ce que nous a dit en tout cas le président Nasser Al-Khelaïfi tout à l’heure. Je discutais avec Luis Campos justement au sujet de son avenir et le président Nasser Al-Khelaïfi est venu tout de suite nous voir en disant : 'Vous pouvez dire que je vous l’ai dit: Luis Campos est très heureux à Paris, je suis très content de ce que fait Luis Campos depuis qu’il est ici et je veux qu’il prolonge son contrat avec le PSG’ », a expliqué le journaliste Olivier Tallaron dans l’émission Jour de Foot, diffusée sur Canal+ lundi soir. « Alors, ça ne sera peut-être pas annoncé d’ici la fin du mois ou du mois suivant, mais d’ici la fin de saison, il devrait y avoir une prolongation de contrat. Nasser Al-Khelaïfi justifie aussi cette volonté en disant que depuis qu’il est président, il n’a jamais ressenti une telle osmose entre un directeur sportif et son entraîneur Luis Enrique. », a-t-il ajouté. « Sincèrement, Luis Campos doit être prolongé en même temps que les joueurs dont le club est satisfait, l’entraîneur, ça me paraît logique », a estimé Christophe Dugarry dans l’émission Rothen s’enflamme. « C’est un travail d’équipe. Plus que jamais, on sent une équipe, un groupe soudés et solidaires au sein de ce club, donc ça me paraîtrait normal. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Des problèmes entre Nasser et Campos, il y en a eu dès le départ. D’après ce qu’on sait, ce n'est pas l'amour fou entre eux. C'est pour cette raison aussi qu'il y a des doutes, des hésitations, ce qui peut arriver. Comme quoi, ça prouve aussi qu’on peut bien travailler en s’entendant moyennement aussi. », a conclu Dugarry.





