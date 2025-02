Nasser Al-Khelaïfi Mis en Examen dans une Affaire de Corruption au sein du Groupe Lagardère

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, a été mis en examen pour complicité d'abus de pouvoir dans une enquête sur une possible tentative d'Arnaud Lagardère de manipuler un vote clé du fonds qatari en 2018.

Nasser Al-Khelaïfi , président du Paris Saint-Germain , a été mis en examen le 5 février pour complicité d'abus de pouvoir dans une enquête portant sur une possible tentative d' Arnaud Lagardère en 2018 de faire changer en sa faveur un vote clé du fonds qatari, alors actionnaire majoritaire de son groupe. Une source judiciaire a confirmé à l'AFP cette mise en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote, ainsi que pour complicité d'abus de pouvoirs.

La justice se demande si Al-Khelaïfi n'a pas joué de son influence pour que le fonds souverain de l'émirat QIA, à l'époque actionnaire majoritaire du groupe, change de position en 2018 dans une querelle interne sur la gouvernance du groupe Lagardère et ce en échange de contreparties.« Cette affaire n’a absolument et manifestement rien à voir avec Nasser Al-Khelaïfi, mais comme d’habitude, il va y être associé par un processus complètement dévoyé comme un nom retentissant jusqu’à ce que cette affaire s’effondre en silence d’ici quelques années », a commenté une source proche de « NAK ». Au cœur de l’affaire en question, l’année 2018, au moment où le groupe Lagardère était en pleine lutte d’influence entre Vincent Bolloré, allié d’Amber Capital, et Bernard Arnault, PDG de LVMH, qui soutenait Arnaud Lagardère. Le 24 avril 2018, Qatar Holding LLC, filiale du fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA) et principal actionnaire, s’était positionné en faveur des résolutions d’Amber Capital. Arnaud Lagardère et son équipe rapprochée ont alors appelé leurs contacts, dont Nasser Al-Khelaïfi, patron qatari du PSG et administrateur du QIA. Cinq jours après le premier vote, le fonds souverain changeait subitement de position, se prononçant finalement en faveur des résolutions de la gouvernance de M. Lagardère. En septembre 2018, un diplomate britanno-marocain proche de Doha, Jamal Benomar est nommé au conseil de surveillance de Lagardère SCA et présenté comme « membre indépendant », ce qui pourrait faire office, selon les magistrats instructeurs, d’une possible contrepartie déguisée.Le groupe Lagardère a finalement été racheté après une âpre bataille fin novembre 2023 par Vivendi, le géant des médias et de l’édition contrôlé par la famille du milliardaire conservateur Vincent Bolloré. Al-Khelaïfi visé par plusieurs plaintes et procédures Ce n’est pas la première fois, et de loin, que le président parisien a affaire à la justice française. Si sa mise en examen pour corruption dans le dossier des candidatures du Qatar aux Mondiaux d’athlétisme 2017 et 2019 a été définitivement annulée mi-février 2023 par la Cour de cassation, qui a jugé la justice française incompétente pour engager des poursuites à son encontre, des juges d’instruction parisiens se penchent sur les accusations d’enlèvement et de séquestration au Qatar dont dit avoir été victime le lobbyiste franco-algérien Tayeb Benabderrahmane. Visé, le patron du PSG les réfute et a porté plainte.





