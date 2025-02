Montpellier: Blessures et Objectifs pour les Étapes à Venir

Le club de Montpellier est confronté à une nouvelle série de blessures, notamment en défense centrale. L'entraîneur Jean-Louis Gasset souligne l'importance de la concentration et de la solidarité pour obtenir de bons résultats lors des prochaines rencontres.

Montpellier est confronté à une nouvelle série de blessures, notamment en défense centrale. Jean-Louis Gasset , l'entraîneur, qualifie la situation actuelle de « malédiction » après les blessures récentes de Becir Omeragic (genou) et Modibo Sagnan (mollet). Ces deux joueurs seront absents face à Lyon , dimanche. \Malgré ces absences, Gasset peut compter sur le retour de Kiki Kouyaté, Rabby Nzingoula et Junior Ndiaye.

Cependant, l'état des joueurs Othmane Maamma et Tanguy Coulibaly reste incertain. Le calendrier du MHSC s'annonce difficile avec quatre adversaires de haut niveau consécutifs (Lyon, Nice, Rennes et Lille), suivis de confrontations directes pour le maintien (Saint-Etienne, Auxerre, Le Havre, Angers). \Jean-Louis Gasset souligne que l'objectif n'est pas de viser un nombre précis de points à ce stade, mais plutôt de ne pas être décroché après ces quatre matchs. Il rappelle que 39 points restent en jeu et que l'équipe n'a que trois points de retard. Le coach insiste sur l'importance de la concentration et de la solidarité pour obtenir de bons résultats, comme lors des victoires précédentes contre des équipes comme Monaco, Brest, Lille et Nice. Il considère que les résultats futurs dépendront de détails et de la bonne mentalité des joueurs.





