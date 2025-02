20 Ans après la Loi Handicap: Des Progrès, Mais les Objectifs N'ont Pas Été Atteints

Deux décennies après l'adoption de la loi Handicap en 2005, les résultats en matière d'inclusion professionnelle des personnes handicapées restent contrastés. Si le taux d'activité a progressé, le taux d'emploi reste inférieur à celui de la population générale. La ministre du Handicap appelle à accélérer sur la question de l'accessibilité.

Il y a vingt ans, la loi dite « loi Handicap » a été adoptée le 11 février 2005. Cette loi vise à faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et à les inclure dans la société , notamment dans le domaine de l'emploi. Pourtant, deux décennies plus tard, les parcours professionnels des travailleurs handicapés révèlent des résultats contrastés. Dans un compte rendu du Conseil des ministres du 5 février 2025, des constats sur l'héritage de la loi de 2005 ont été dressés.

D'après les chiffres avancés, près de 3,1 millions de personnes étaient en 2023 bénéficiaires d'une reconnaissance administrative de handicap, représentant 7,5% de la population d'âge actif. Le taux d'activité des personnes handicapées a atteint 45%, tandis que le taux d'emploi se situait à seulement 39% en 2023, contre 68,1% pour l'ensemble de la population française d'après les estimations de l'Insee de mars 2024. Les résultats sont très disparates entre la fonction publique et le secteur privé. En 2024, environ 55% des entreprises d'au moins 20 salariés ne respectaient pas l'obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés, à laquelle elles sont soumises. L'efficacité de l'inclusion du handicap dans les entreprises varie considérablement d'une entreprise à l'autre. En 2024, en moyenne, 5,6% des emplois de la fonction publique étaient occupés par des personnes en situation de handicap, contre 3,5% dans le secteur privé.Il est nécessaire d'accélérer sur la question de l'accessibilité. Ces résultats, malgré tout, témoignent d'avancées notables dans l'accès à l'emploi des personnes handicapées depuis 2005. Cependant, la barre des 6% de travailleurs handicapés, exigée pour les entreprises de 20 salariés et plus, n'est pas systématiquement atteinte. Les entreprises qui ne parviennent pas à fournir ce quota doivent payer une contribution financière annuelle. Toute cette problématique continue d'alimenter les débats et devra être abordée lors d'un comité interministériel sur le handicap qui se tiendra le 6 mars. L'événement a été annoncé le 11 février 2025 par la ministre chargée du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, estimant qu'il était nécessaire d'« accélérer » sur la question de l'accessibilité





