Meaux : le maire condamne les violences dans un match de football

Suite à une rixe violente survenue lors d'un match de football en Seine-et-Marne, le maire de Meaux, Jean-François Copé, condamne fermement les actes d'une « extrême gravité » et rend hommage aux policiers intervenus.

Après les violences qui ont visé l'équipe U20 de Meaux à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) dimanche après-midi, le maire de Meaux , Jean-François Copé, a réagi dans un communiqué. Ce dernier condamne fermement les actes d'une « extrême gravité » et rend hommage aux policiers qui sont intervenus avec « courage remarquable » pour préserver l'ordre public et interpeller les auteurs présumés de cette rixe.

\Le drame s'est produit en marge d'un match de football en Régional 2 entre les équipes de Dammarie-les-Lys et de Meaux. Au milieu du match, un groupe de jeunes de Dammarie-les-Lys, armés, s'est introduit dans le stade et a attaqué les joueurs de Meaux. Un jeune joueur de Meaux a été grièvement blessé par un coup de couteau et transporté en urgence absolue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, en état critique. Quatre autres joueurs ont également été légèrement blessés. Deux des agresseurs ont pris la fuite en se jetant dans la Seine avant d'être interpellés par les forces de l'ordre. Au total, quatre personnes ont été interpellées, dont celle qui est toujours soupçonnée d'avoir porté le coup de couteau. Elles ont été placées en garde à vue pour tentative d'homicide et violences aggravées par le commissariat de Melun, qui enquête sur les faits. \ Le maire de Meaux, Jean-François Copé, s'est dit « choqué » par ces actes d'une « extrême gravité ». Il a condamné fermement ces violences et a exprimé son soutien aux victimes. « Ces comportements n'ont aucune place sur un terrain de sport ni ailleurs », a-t-il déclaré. Le maire a également rendu hommage aux policiers qui sont intervenus avec « courage remarquable » pour maîtriser les agresseurs et préserver l'ordre public. « Il appartient désormais aux services de police en charge de l'enquête de faire toute la lumière sur ce qui vient de se passer afin que les auteurs de ces violences soient jugés et condamnés comme la loi républicaine le prévoit », a conclu le maire de Meaux.





