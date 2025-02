Match de Football en Seine-et-Marne : Un bain de sang après une bagarre généralisée

Un match de football amateur entre Dammarie-les-Lys FC et Meaux a tourné au drame dimanche après-midi avec des échauffourées violentes, des blessures graves et l'intervention des forces de l'ordre.

Un match de football amateur en Seine-et-Marne a viré au drame dimanche après-midi. Des échauffourées ont éclaté au cours de la rencontre opposant Dammarie-les-Lys FC à Meaux, entraînant des blessures graves. Selon une source policière, cinq personnes ont été touchées, dont une grièvement. Les faits se sont produits à la mi-temps, alors que les joueurs de Meaux rentraient au vestiaire.

Des individus armés de battes de baseball et de bâtons ont forcé l'entrée du stade, déclenchant une bagarre générale. Dans le chaos ensuing, l'un des agresseurs a reçu un coup de couteau porté par un joueur de Meaux. La victime a été transportée d'urgence à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris en hélicoptère. Deux joueurs de Meaux, pris de panique, ont sauté dans la Seine pour échapper aux agresseurs. Ils ont été sauvés par les policiers qui se sont courageusement jetés à l'eau pour les secourir. Plusieurs suspects ont été interpellés par les forces de l'ordre. L'enquête, confiée au commissariat de Melun, se poursuit afin de déterminer les causes de cette violence inqualifiable, . La fédération française de football a condamné fermement les actes commis et annoncé qu'elle déposerait plainte contre X





