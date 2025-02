Bagarre Violente et Blessure Grave Lors d'un Match de Football Jeunes en Seine-et-Marne

Une bagarre généralisée éclate lors d'un match de football entre les équipes jeunes de Meaux et Dammarie-les-Lys, dans le département de Seine-et-Marne. La situation dégénère avec l'intervention d'un groupe d'individus armés, menant à une blessure grave par arme blanche. La police intervient et deux joueurs de Meaux sont interpellés.

Le match de football entre les équipes jeunes de Meaux et Dammarie-les-Lys, organisé à Dammarie-les-Lys dans le département de Seine-et-Marne, a pris une tournure dramatique dimanche 9 février. Alors que le match se déroulait paisiblement, un groupe de jeunes individus, âgés de 15 à 20 ans, est entré sur les lieux, armés de battes de baseball et de bâtons. Ils ont envahi les vestiaires, provoquant une violente bagarre avec les joueurs de Meaux .

Selon les premières investigations, l'incident aurait été déclenché par un conflit initial entre un supporter de Dammarie-les-Lys et un ou plusieurs joueurs de Meaux. La bagarre s'est intensifiée, entraînant la participation de nombreux individus des deux camps. Dans le chaos, le gardien de but de Meaux a poignardé un des agresseurs en tentant de se défendre. Le gardien, ainsi qu'un autre joueur de Meaux, ont pris la fuite et se sont jetés dans la Seine par peur de représailles. La police a été rapidement appelée sur les lieux, et les agents de la BAC (Brigade Anticriminalité) ont dû intervenir pour maîtriser les rixes et ramener la situation à l'ordre. Un jeune supporter de Dammarie-les-Lys, âgé de 18 ans, a été grièvement blessé au ventre par le poignard. Il a été transporté en hélicoptère à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les deux joueurs de Meaux impliqués dans le poignardage ont été interpellés et placés en garde à vue. La Fédération française de football a condamné les actes de violence qualifiés d'inqualifiables et a annoncé qu'elle déposerait plainte contre X. Le match a été interrompu et tous les matchs suivants annulés





ladepeche31

Football Bagarre Blessure Seine-Et-Marne Meaux Dammarie-Les-Lys Violence Équipe Jeunes

