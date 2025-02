Le Mans surprend Saint-Quentin et se qualifie pour la finale de la Leaders Cup 2025

Le Mans a remporté une victoire spectaculaire contre Saint-Quentin en demi-finales de la Leaders Cup 2025. Mené pour la majeure partie du match, Le Mans s'est relevé grâce à une performance remarquable de Trevor Hudgins.

Le Mans a renversé Saint-Quentin en demi-finales de la Leaders Cup 2025 (88-85), porté par une performance exceptionnelle de Trevor Hudgins qui a inscrit 29 points. Le Mans , malgré une rencontre difficile où il a couru après le score tout au long, a réussi à déjouer les pronostics et à se qualifier pour la finale de la Leaders Cup 2025. Dans les dernières minutes du match, c'est Trevor Hudgins qui a fait la différence.

Après un 3-points crucial pour égaliser à 85 partout, il a ensuite inscrit le tir vainqueur à 7,4 secondes de la fin, offrant la qualification au MSB.





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

LEADERSCUP BASKETBALL LE MANS SAINT-QUENTIN TREVOR HUDGINS FINAL

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Leaders Cup: Le Mans vs Saint-Quentin, Live CommentéSuivez en direct le match de Leaders Cup entre Le Mans et Saint-Quentin. Le match est intense avec des changements de leadership constants. Découvrez les actions clés, les points importants et les performances de chaque joueur.

Lire la suite »

Le Mans retrouve Saint-Quentin, son premier adversaire de la saisonLeaders Cup - Le Mans, malgré un effectif diminué, a dominé Cholet (93-91) pour s'offrir une place en demi-finale de la Leaders Cup. Désormais, un défi de taille l'attend avec Saint-Quentin, équipe surprise de la saison et déjà bourreau des Sarthois en ouverture du championnat.

Lire la suite »

Saint-Quentin vise la surprise face à Paris en Leaders CupSaint-Quentin, promu surprise de la saison dernière, se retrouve face à Paris, tenant du titre, en quart de finale de la Leaders Cup. Julien Mahé, l'entraîneur du SQBB, demande à son équipe de montrer plus de régularité et d'intensité pour avoir une chance contre les meilleurs d'Europe.

Lire la suite »

Nolan Traoré, l'exploit de Saint-Quentin contre Paris en Leaders CupNolan Traoré a réalisé une performance exceptionnelle avec 20 points et 5 passes décisives pour mener Saint-Quentin à la victoire face au tenant du titre, Paris, en quarts de finale de la Leaders Cup. Son entraîneur Julien Mahé a salué son meilleur match de la saison.

Lire la suite »

Saint-Quentin crée l'exploit en éliminant Paris Basketball, tenant du titre de la Leaders CupLe Paris Basketball, tenant du titre de la Leaders Cup, est tombé ce vendredi, dominé par Saint-Quentin (86-92), un très bon Nolan Traoré (20 points) et le shoot décisif de Giovan Oniangue. Le SQBB retrouvera Le Mans en demi-finales samedi.

Lire la suite »

Nolan Traoré, un leader prometteur, guide Saint-Quentin vers la victoire à la Leaders CupLe jeune meneur de 18 ans Nolan Traoré a offert une performance exceptionnelle en menant Saint-Quentin à une victoire surprise face au tenant du titre, Paris, en quarts de finale de la Leaders Cup. Malgré une projection NBA 2025 décevante, Traoré a prouvé son talent et son caractère, gagnant l'admiration de ses coéquipiers et de ses adversaires.

Lire la suite »