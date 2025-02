Saint-Quentin vise la surprise face à Paris en Leaders Cup

Saint-Quentin, promu surprise de la saison dernière, se retrouve face à Paris, tenant du titre, en quart de finale de la Leaders Cup. Julien Mahé, l'entraîneur du SQBB, demande à son équipe de montrer plus de régularité et d'intensité pour avoir une chance contre les meilleurs d'Europe.

Surprise en 2024, Saint-Quentin est de nouveau présent en 2025 à la Leaders Cup . Promu plus que surprenant la saison dernière, conclue par une participation en playoffs pour son retour dans l’élite (éliminé 2-1 par l’ASVEL), le SQBB montre en 2024-2025 que son dernier exercice n’était pas qu’un feu de paille. Et l’on deviendrait presque exigeant avec le club axonais, 7e du championnat à la trêve internationale de février.

Mais l’équipe de Julien Mahé reste sur 4 défaites sur les 6 derniers matchs. Pour le technicien, il n’y a rien d’alarmant dans cette série, si ce n’est parfois la production de son effectif sur le parquet. « On parle de résultats logiques sur les dernières semaines. On ne jouait pas dans la même cour que les équipes contre qui on a perdu. Je suis juste déçu par la manière dont on a perdu. J’attends mieux mais on va continuer d’enchaîner les défis. On doit être plus constant sur la dureté défensive collective, notre tenue du ballon. Si on veut faire une encore meilleure saison, on a besoin d’être beaucoup plus régulier et intense. » Les joueurs saint-quentinois tenteront de mettre à l’oeuvre les volontés de leur coach dès ce vendredi 14 février, à l’occasion du quart de finale de Leaders Cup contre Paris (15h30). La première confrontation de la saison entre les deux équipes, à Pierre-Ratte lors de la phase aller de Betclic ÉLITE, avait tourné court (défaite 65 à 97). « On a déjà joué Paris il y a un an et on parlait d’une des meilleures équipes en France. Aujourd’hui, on parle d’une des meilleures équipes d’Europe. Pour réussir à les battre, il faut jouer à la perfection. Tactiquement, ils nous amènent à nous adapter plus qu’aucun autre adversaire. » La saison dernière, le SQBB avait su bien embêter Paris, avant que ce dernier ne file vers son premier titre à Saint-Chamond.





Be_BasketFr / 🏆 22. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Basketball Leaders Cup Saint-Quentin Paris SQBB Julien Mahé

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mathis Dossou-Yovo déjà adversaire de Saint-Quentin : « Paris, un basket qui lui correspond bien »Pour son deuxième match avec Paris, Mathis Dossou-Yovo retrouve Saint-Quentin ce vendredi pour le quart de finale de Leaders Cup.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Saint-Etienne – Rennes du 8 févrierNotre pronostic : Rennes ne perd pas à Saint-Etienne et les deux équipes marquent (2.15)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Saint-Quentin remporte son match couperet contre GalatasarayLe SQBB s'impose chez lui face à Galatasaray (90-79) et obtient un match décisif pour accéder au top 16 de la BCL. Saint-Quentin a réalisé une excellente deuxième période et a profité de la réussite extérieure pour s'imposer.

Lire la suite »

Saint-Quentin réalise l'exploit européen en battant GalatasarayLe SQBB remporte le match retour du play-in de la BCL contre le Galatasaray Istanbul (90-79) et s'assure un troisième match décisif en Turquie mardi prochain pour une place au Top 16.

Lire la suite »

Saint-Quentin Échoue Face à Un Élan Chalon En FormeLe SQBB n'a pas réussi à prendre sa revanche sur l'Élan Chalon lors de leur rencontre de Betclic ELITE ce samedi 18 janvier. Chalon remporte la rencontre 87-83 malgré un retour timide de Saint-Quentin.

Lire la suite »