Nolan Traoré, un leader prometteur, guide Saint-Quentin vers la victoire à la Leaders Cup

Le jeune meneur de 18 ans Nolan Traoré a offert une performance exceptionnelle en menant Saint-Quentin à une victoire surprise face au tenant du titre, Paris, en quarts de finale de la Leaders Cup. Malgré une projection NBA 2025 décevante, Traoré a prouvé son talent et son caractère, gagnant l'admiration de ses coéquipiers et de ses adversaires.

Deux jours après sa chute significative dans la projection de « ESPN » pour la draft NBA 2025, Nolan Traoré a brillamment mené Saint-Quentin à une victoire sensationnelle contre Paris en quarts de finale de la Leaders Cup . Cette performance met en lumière le talent et le caractère du meneur de 18 ans. « Il a un peu de caractère, non ? » s'amuse le coach Julien Mahé en soulignant la réaction de son joueur. Mercredi, ESPN avait placé Traoré de la 7e à la 14e place dans ses prédictions.

Jeudi, l'ancien joueur de l'INSEP avait déclaré que ce classement était « une source de motivation » et était déterminé à prouver qu'il était « plus haut que ça ». Ce vendredi, il a rejoint les actes à la parole avec une performance éclatante, conduisant Saint-Quentin à l'exploit face à Paris (86-92), le tenant du titre, en quarts de finale de la Leaders Cup. Traoré a démontré sa maîtrise dès les premières possessions, découpant la défense adverse avec calme et méthode, utilisant son premier pas dévastateur pour toujours trouver un chemin vers le cercle. Sur la grande scène du tournoi de mi-saison, disputé cette année à Caen, face à une équipe d'Euroligue et sa formidable paire de meneurs Hifi-Shorts, le jeune homme a livré un match historique, avec 20 points (9/16 au tir), 5 passes décisives et 2 rebonds. « Son meilleur match, juge Mahé. Depuis le début de saison, il était en difficulté face aux équipes de ce niveau-là et aujourd'hui, il n'a pris que de bonnes décisions. Il a trouvé ses coéquipiers au bon moment et a très bien défendu. » Un leader qui donne de la voix. Lorsque Paris s'est échappé (51-37 en début de 3e quart-temps), c'est Traoré, avec l'ancien joueur de la NBA Jerome Robinson, qui a ramené les Saint-Quentinois à hauteur. Dans les moments décisifs, c'est encore lui, avec une sérénité quasi flegmatique, qui a fait la différence. Si Giovan Oniangue a marqué le tir qui a scellé le sort du match dans les dernières secondes, Traoré avait permis à son équipe de prendre l'avantage, en organisant le jeu ou en prenant des initiatives, comme sur cet incroyable lay-up renversé après avoir dribblé T.J. Shorts, suivi d'une faute antisportive de l'ancien joueur du SQBB Mathis Dossou-Yovo. « Il l'a montré encore ce soir : il n'a peur de rien, apprécie son coéquipier Enzo Goudou-Sinha. Il nous a portés pendant tout le match. » L'intéressé, avec le détachement qui le caractérise, s'est montré beaucoup plus sobre pour qualifier sa prestation : « Je suis content d'avoir aidé à faire gagner l'équipe. J'ai joué comme je pouvais, j'ai tout donné comme à chaque fois. » À 18 ans, le meneur montre déjà énormément de maturité, dans ses choix mais pas seulement. « Sur le terrain, on entend qu'il donne de la voix, il mène ses coéquipiers et on voit que c'est déjà un leader à son âge, chapeau », salue l'arrière parisien Yakuba Ouattara. T.J. Shorts, l'un des meilleurs meneurs d'Europe, a lui aussi été impressionné par la performance de son adversaire direct : « C'est leur leader. Son jeu rapide, sa vision, tout ça les a aidés à s'imposer. » L'ensemble est encore émaillé de scories, comme cette extra-passe de trop qui a coûté une perte de balle à Saint-Quentin à 2 minutes du buzzer. Mais celles-ci font partie du chemin et de l'apprentissage qui doit conduire le transfuge de l'INSEP à la draft et à une carrière dans la ligue nord-américaine. « Il a fait un très bon choix en restant à Saint-Quentin, soulignait le parisien Nadir Hifi la veille de la rencontre. On le laisse aussi faire ses erreurs, c'est bien, je suis passé par là. Et il n'y a pas de raison pour qu'il n'y arrive pas en NBA. » « Malgré son jeune âge, il a des responsabilités et donc on a besoin qu'il soit constant, insiste Julien Mahé, forcément exigeant face à un tel talent, même précoce. Mais s'il est comme ça tous les week-ends, même s'il est un peu en dessous... » Alors le SQBB, épatant pour sa deuxième saison dans l'élite (7e au classement, tombé avec les honneurs en Ligue des champions), peut-il rêver d'aller au bout de cette Leaders Cup où deux têtes de séries (Cholet et Paris) ont déjà été éliminées ? « On ne vient pas pour participer, on vient pour gagner », avait prévenu Traoré, interrogé sur le statut de petit poucet de son équipe avant le début des hostilités. Il a prouvé ce vendredi qu'il valait mieux le prendre au mot.





