L'amour, un véritable pouvoir guérisseur ?

Selon l'épigénétique, les relations sociales, et notamment l'amour, jouent un rôle essentiel dans notre santé et notre bien-être.

Et si, à l'occasion de la Saint-Valentin, on découvrait des pouvoirs insoupçonnés de l'amour ? Selon l'épigénétique (cette science fascinante qui étudie la modification de l'expression de nos gènes ), les relations sociales (l'affect, l'amour , l'amitié) font partie des 5 leviers à activer pour jouir d'une santé optimale, le plus longtemps possible (aux côtés de l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, et l'optimisme).

On aurait donc tort de se priver de contacts humains réjouissants, surtout lorsqu'ils sont de nature amoureuse. « Par l'amour, nous pouvons transformer notre ADN », nous révèle Valérie Leduc, docteur en médecine et co-fondatrice de la Maison Epigenetic à Paris. « L'amour, c'est l'alignement de notre niveau spirituel, physique et mental. Notre génome révèle avec l'amour son plus grand potentiel. Il participe à l'homéostasie du corps, crée une neurobiologie particulière qui impacte positivement les processus de guérison. 528 Hz, c'est la fréquence de l'amour, la fréquence de la réparation de l'ADN avec un véritable pouvoir guérisseur ! ». Interview. Comment l'amour peut-il modifier nos gènes ? « Il faut déjà intégrer le fait que l'esprit puisse avoir une influence sur le corps. La pensée, cette énergie de l'esprit, impacte directement la façon dont le cerveau contrôle la physiologie. Elle est si puissante qu'elle peut activer ou inhiber la production cellulaire de protéines. L'effet placebo est la preuve du pouvoir de guérison de l'esprit et du corps. L'américain Glen Rein a tenté une expérience : demander à des sujets de faire vibrer de la colère et de l'amour inconditionnel par la pensée vers des tubes à essais refermant du code génétique. L'ADN qui recevait de la colère se contractait, tandis que celui qui recevait de l'amour se déployait. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne amoureuse ? « Lors d'une relation amoureuse, il apparaît une surproduction de neurones dopaminergiques ce qui explique une énergie débordante. La dopamine est la molécule de l'excitation, de la surprise, du bien-être et du plaisir. On assiste ensuite à la libération d'adrénaline responsable de l'accélération du rythme cardiaque et de la noradrénaline, messager chimique du stress. Ces effets sont contrebalancés par la dopamine et l'ocytocine, l'hormone de l'amour. Les hormones de l'attachement qui sont la vasopressine et l'ocytocine sont libérées par le cerveau, les ovaires, les testicules dans la tête et les organes. La première favorise l'homéostasie du cœur et explique le bien-être ressenti. La deuxième est l'hormone de l'attachement. La testostérone est l'hormone du désir qui est directement liée au système de récompense du cerveau, la dopamine. Les œstrogènes ont un pouvoir d'attraction très puissant chez la femme pendant la période d'ovulation. Quels sont les bons comportements amoureux à adopter pour vivre plus longtemps et en meilleure santé ? « On connaît désormais l'impact vertueux des pensées positives et du bonheur sur l'expression de nos gènes, et donc, de notre santé. Le fait d'avoir des projets à deux, d'être positif, le rire, le sentiment de protection et de sécurité et, enfin, l'acte sexuel entraînent la sécrétion d'endorphines positives pour notre santé. Le stress diminue et le système immunitaire se renforce lorsqu'une personne est amoureuse. L'empathie, la volonté de rendre l'autre heureux, la bienveillance vont avoir un effet positif contrairement à la jalousie ou le manque de confiance. Être amoureux, c'est sortir de soi, avoir envie d'être la meilleure version de soi-même. Faire l'amour, enfin, permet de brûler des calories (200kcal en moyenne pour une demi-heure). Le système immunitaire est renforcé, les taux d'anticorps sont supérieurs de 30% et l'inflammation s'abaisse chez les couples faisant l'amour au moins une fois par semaine. Les rapports sexuels améliorent le sommeil grâce à la libération d'endorphines par le cerveau, en particulier au moment de l'orgasme.





Vogue.fr / 🏆 77. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

L'amour Epigénétique Santé Gènes Bien-Être Hormones Système Immunitaire

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Allemagne: la manifestation contre l'extrême droite réunit 160.000 personnes selon la police, 250.000 selon...Des dizaines de milliers de manifestants ont appelé à résister au rapprochement amorcé entre la droite et l'extrême droite allemandes, à trois semaines d'élections législatives.

Lire la suite »

Accusations d’agressions sexuelles à Notre-Dame-de-Bétharram : François Bayrou savait, selon des témoinsLe Premier ministre est visé dans une enquête de « Mediapart », lui qui a scolarisé plusieurs de ses enfants dans cet établissement catholique du Béarn.

Lire la suite »

Cette erreur que l’on commet tous au quotidien nuit gravement à notre bonheur, selon HarvardUne étude de Harvard met en lumière une habitude moderne qui nuit à notre bien-être et qui perturbe notre quête du bonheur.

Lire la suite »

Cette astuce souvent ignorée permet d'améliorer son bien-être quotidien selon notre psyVous avez tendance à ne jamais voir le positif d’une situation ? Pour inverser la tendance, suivez l'astuce de notre experte psychologue.

Lire la suite »

Dîner à cette heure précise préserve la santé et notre bien-être, selon les scientifiquesL’heure à laquelle nous dînons a un impact sur le déroulement de notre nuit mais aussi notre état de santé général. Les scientifiques ont déterminé qu’il fallait prendre le repas du soir à ce moment précis de la soirée afin de contrer certains effets négatifs.

Lire la suite »

Prix des voitures neuves : voici de combien ils ont bondi en 2024, selon notre nouveau baromètreEXCLUSIF. Inutile d'entretenir le suspens plus longtemps, vous avez acheté vos voitures neuves encore 3% plus cher en 2024 par rapport à l’an passé. En partenariat avec le cabinet AAAData, Capital vous dévoile son nouveau baromètre des prix moyens des SUV et des citadines en France, et selon leur motorisation.

Lire la suite »