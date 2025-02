Jean Castex, serein après sa garde à vue, appelle au respect de la justice

L'ancien Premier ministre, interrogé dans une enquête pour détournement de fonds publics, assure n'avoir commis aucune infraction.

Le directeur général de la RATP , Jean Castex , a exprimé sa confiance ce vendredi 14 février, n'avoir commis aucune infraction, au lendemain de sa garde à vue dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales .

L'ancien Premier ministre a été interrogé par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie concernant l'octroi d'aides publiques à une entreprise de haute technologie lorsqu'il était président de la communauté de communes de Conflent Canigo (Pyrénées-Orientales) fin 2017. « Une plainte a été déposée six ans plus tard », a révélé Jean Castex, qui a assuré avoir « répondu à toutes les questions » qui lui ont été posées jeudi. La garde à vue a duré de 9 heures à 18h30 et aucune mise en examen n'a été prononcée à son issue. Trois autres personnes ont également été entendues dans le cadre de cette enquête préliminaire : deux anciens vice-présidents et le directeur général des services de la collectivité. « Bien sûr, respect de la présomption d'innocence, de moi-même et des trois autres personnes qui ont été entendues », a souligné Jean Castex. « Je suis au moment où je m'exprime devant vous très serein », a-t-il ajouté. « Ce que je demande aux uns et aux autres, c'est de laisser la justice faire son travail, respectons l'autorité judiciaire », a ensuite conclu le PDG de la RATP. La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, présente à ses côtés pour la présentation à la presse des futurs métros parisiens, a également réagi, considérant comme « extrêmement déplacé de faire de la publicité sur une enquête préliminaire ».





