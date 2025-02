Jean Castex, ancien Premier ministre, placé en garde à vue

L'ancien Premier ministre et actuel président de la RATP, Jean Castex, a été placé en garde à vue à Montpellier dans le cadre d'une enquête concernant des décisions prises lorsqu'il était président de la communauté de communes Conflent Canigou.

Selon une information exclusive de nos confrères, l'ancien Premier ministre et actuel président de la RATP , Jean Castex , a été placé en garde à vue ce jeudi 13 février 2025 en matinée dans les locaux de la section de recherches, à Montpellier. Il a répondu à une convocation des gendarmes en charge d'une procédure supervisée par le procureur de la République de Perpignan.

Cette mesure de rétention a été levée en fin d'après-midi, ainsi que celles de trois autres personnes, deux anciens vices-présidents et le directeur général des services -DGS-, de la communauté des communes Conflent Canigou, également entendus depuis ce matin. Une enquête économique et financière diligentée depuis ces derniers mois concerne des décisions prises alors qu'il présidait la communauté de communes Conflent Canigou, dans les Pyrénées-Orientales, en 2017. À l'époque, Jean Castex était aussi maire de Prades, sous-préfecture du département catalan. Selon le procureur de Perpignan, Jean-David Cavaillé cité par nos confrères, aucun enrichissement personnel n'apparaît dans cette enquête préliminaire qui vise de présumés détournements de fonds, des faux et usage de faux. Jean Castex a été remis en liberté dans l'après-midi, alors qu'une garde à vue peut durer 48h pour ce genre d'enquête.Cette enquête a été déclenchée après un signalement de l'association Anticor. L'agrément de cette association pour se constituer partie civile dans des procès entre 2021 et 2024 a été jugé illégal par le tribunal administratif de Paris. Il a annulé en décembre 2024 cet agrément obtenu en octobre 2022 par l'association auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la HATVP. Les juges administratifs avaient été saisis en décembre 2022 par deux anciens membres de l'association de lutte contre la corruption demandant l'annulation du renouvellement de l'agrément accordé le 4 octobre 2022. Cet agrément permettait jusqu'alors à Anticor de saisir la HATVP sur des soupçons « d'atteinte à la probité, de situation de conflit d'intérêts, de non-respect des obligations de déclarations ou encore de règles dites de “pantouflage” » concernant des responsables publics (personnes politiques et agents publics), comme le détaille sur son site l'association qui a été agréée pour la première fois en 2016





