Jean Castex en Garde à Vue à Montpellier

L'ancien Premier ministre français, Jean Castex, a été placé en garde à vue à Montpellier dans le cadre d'une enquête financière concernant ses décisions prises lorsqu'il était président de la communauté de communes Conflent Canigo.

Selon nos informations de Midi Libre, l'ancien Premier ministre et actuel président de la RATP, Jean Castex , a été placé en garde à vue ce jeudi 13 février à Montpellier . Cet événement intervient suite à une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Perpignan, à la suite d'un signalement effectué par l'association Anticor .

Cette enquête financière se concentre sur des décisions prises lorsque Jean Castex, alors maire de Prades (Pyrénées-Orientales), présidait la communauté de communes Conflent Canigo, en 2017. Les gendarmes de la section de recherche de Montpellier enquêtent sur des possibles faits de 'faux en écriture et soustraction de biens publics' liés à son mandat de président de la communauté de communes Conflent Canigo. L'enquête porte plus particulièrement sur des financements accordés à la société Selecom en 2017 et 2018. L'entreprise en difficulté avait bénéficié d'un soutien financier de plusieurs dizaines de milliers d'euros, voté par la communauté de communes, lors de délibérations présidées par Jean Castex. Des dépenses qui auraient été maintenues malgré un avis défavorable émis par la préfecture des Pyrénées-Orientales, rapporte Midi Libre.





