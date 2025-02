Grenoble : Explosion dans un Bar, Au Moins Douze Blessés

Une explosion due à une grenade dans un bar associatif à Grenoble a fait au moins douze blessés. L'auteur des faits a pris la fuite. La police enquête activement sur les causes de cet acte de violence.

Jeudi 13 février, des enquête urs de la police travaillent près du lieu d'une explosion dans un bar à Grenoble , survenue le 12 février. Une grenade a été lancée dans le bar associatif Aksehir, situé sur une place du quartier sensible du Village olympique, dans le sud de la ville. L'incident a causé d'impressionnants dégâts et fait au moins douze blessés . Le maire écologiste de la ville, a condamné cet acte de violence et a apporté son soutien aux victimes.

La police recherche activement l'auteur des faits, qui a pris la fuite après l'explosion. Le quartier a également été bouclé pour la sécurité des habitants. Selon le procureur François Touret de Coucy, les dégâts ont été causés par l'explosion de la grenade. Une kalachnikov a également été retrouvée à proximité, mais il n'est pas certain qu'elle ait été utilisée. L'auteur des faits a ensuite pris la fuite, laissant derrière lui la grenade exploser, brisant les vitres de l'établissement. « J'ai entendu une terrible explosion et j'ai vu une trentaine de personnes courir en tout sens. Elles criaient, les secours sont arrivés », témoigne un témoin. De nombreux clients étaient présents dans le bar au moment de l'explosion. Douze personnes ont été blessées et prises en charge par les secours, lesquels ont mobilisé au total 80 sapeurs-pompiers au plus fort de l'intervention. L'hôpital de Grenoble a déclenché son plan blanc pour soigner les blessés. Ce jeudi matin, deux d'entre eux présentent un pronostic vital engagé, a indiqué une source policière à l'AFP. Le ministre de la Santé est attendu dans la matinée au CHU de Grenoble. Hasard du calendrier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, effectue-lui vendredi un déplacement à Grenoble sur le thème de la sécurité du quotidien. Le lien avec le trafic de stupéfiants est l'une des hypothèses explorées, mais aussi le trafic de cigarettes ou une autre activité criminelle. « L'auteur de cette attaque était toujours en fuite ce jeudi matin, selon une source policière. Il est activement recherché par la police. » La préfète de l'Isère Catherine Séguin, a également assuré que toutes les ressources nécessaires seraient déployées pour retrouver l'auteur des faits.





