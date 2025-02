Explosion dans un bar à Grenoble: 12 blessés, dont 2 graves

Un bar associatif dans le quartier du Village olympique à Grenoble a été la cible d'une explosion causée par une grenade mercredi soir. Douze personnes ont été blessées, dont deux en état critique. Une enquête est en cours pour identifier les responsables et déterminer les motivations derrière cet acte.

Mercredi soir, une violente explosion a secoué un bar associatif situé dans le quartier du Village olympique à Grenoble , causant des blessures à douze personnes, dont deux en état grave, selon les autorités. Les enquête urs ont rapidement identifié l'origine de l'explosion: une grenade a été lancée à l'intérieur de l'établissement, selon une source policière. Une enquête a été ouverte pour déterminer les motivations derrière cet acte et identifier les responsables.

L'enquête a été confiée aux policiers de la DCOS, ex-PJ. Le procureur François Touret de Coucy, présent sur les lieux, a déclaré : « Une personne est rentrée, a lancé une grenade, sans prononcer un mot, semble-t-il, et a ensuite pris la fuite. » « Aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade », a-t-il ajouté, confirmant le bilan de douze blessés dont deux en urgence absolue mais « pas forcément » avec un pronostic vital engagé.Le procureur a évoqué la possibilité d'un règlement de compte, mais a exclu un attentat terroriste. « On peut exclure l’attentat purement terroriste, puisqu’il n’y a rien qui nous permet de penser que c’est lié au terrorisme », a-t-il déclaré, qualifiant l'incident d'« acte de violence extrême ». Selon le magistrat, « cette personne aurait été armée aussi d’une kalachnikov, mais cela reste à déterminer. Il n’est pas certain que cette kalachnikov ait été utilisée. A priori, les dégâts ont été causés par l’éclatement de la grenade ». « Beaucoup de clients » étaient présents au moment de l'explosion, a encore précisé le procureur.L'incident s'est produit peu après 20 heures, plongeant le quartier dans la stupeur. Les secours ont travaillé sans relâche jusqu'à tard dans la soirée. « On attend que les derniers blessés, les moins graves, puissent être orientés vers les hôpitaux », a expliqué Chloé Pantel, maire adjointe du secteur 6 de Grenoble. « Les forces de police vont rester présentes sur le quartier pendant un moment », a-t-elle précisé. Le maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, a condamné l'explosion survenue mercredi soir dans un bar de la ville, la qualifiant d'« acte criminel d’une violence inouïe ». Le bar associatif visé est « un lieu de rassemblement des personnes du quartier et de l’extérieur, et surtout pour regarder des matchs de foot », a encore indiqué Chloé Pantel





