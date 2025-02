Explosion dans un bar associatif à Grenoble: 12 blessés

Une explosion a fait 12 blessés dans un bar associatif de Grenoble le 12 février. L'incident se produit dans le quartier Villeneuve, et les investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes.

Mercredi 12 février, dans la soirée, Grenoble a été le théâtre d'une explosion dans un bar associatif , l'Aksehir, situé dans le quartier Villeneuve. Selon des sources policières auprès de France Télévisions et Radio France, l'incident a fait 12 blessés , dont six en état critique. La préfète de l'Isère, Catherine Séguin, a confirmé ce bilan provisoire avant minuit.

Les faits se sont produits vers 20h15 lorsque une grenade a été lancée dans le bar, un lieu de rencontre populaire pour les habitants du quartier et des alentours, particulièrement apprécié pour regarder des matches de football, comme l'explique Chloé Pantel, maire adjointe de Grenoble. Selon François Touret de Coucy, procureur adjoint de la République de Grenoble, une personne aurait pénétré dans le bar, lancé une grenade sans prononcer de mots, puis pris la fuite. L'armement d'une kalachnikov par l'auteur de l'explosion est encore à confirmer. L'hypothèse d'un attentat terroriste a été initialement considérée, mais a été rapidement écartée par le procureur adjoint. La division de la criminalité organisée et spécialisée a été saisie pour mener les enquêtes. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, a condamné cet acte criminel de violence inouïe sur X, soulignant l'importance de la stabilité et de la sécurité dans ce quartier populaire. Initialement, il avait indiqué que l'hôpital avait déclenché son plan blanc, mais cette information a été démentie par le CHU de Grenoble qui a confirmé avoir activé son plan de mobilisation interne, un niveau inférieur de gestion de crise





