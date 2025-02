France domine le relais mixte aux Championnats du monde de biathlon

L'équipe de France de biathlon a remporté le relais mixte aux Championnats du monde de Lenzerheide, affirmant sa puissance collective et son ambition de médailles.

La France a remporté une victoire éclatante mercredi lors des Championnats du monde de biathlon de Lenzerheide en s'offrant le titre mondial du relais mixte. La performance collective du groupe français est de plus en plus impressionnante.

Même si Julia Simon ne se souvient peut-être pas de tous les détails de jeudi matin, il faudra lui rappeler qu'elle portait une combinaison magique qui, même déchirée après une chute causée par des skis qui se croisent et se recroisent, a laissé ses concurrentes loin derrière. Il y avait un fossé, et donc un titre mondial, entre l'équipe de France et les autres nations mercredi lors du relais mixte. Les reflets dorés du soleil de Lenzerheide avaient des teintes bleu-blanc-rouge en milieu d'après-midi car dès la première course, la maison tricolore a frappé fort. Dans les relais, c'est ce chemin que les Français veulent emprunter encore trois fois jusqu'à samedi prochain. Peut-être même encore plus que dans les courses individuelles qui commencent vendredi. « C'est encore mieux car c'est le témoin de la puissance de la nation en question, assure Stéphane Bouthiaux, directeur des équipes de France de biathlon. Je pense que le relais mixte, c'est même le plus important. » Lou Jeanmonnot, Julia Simon, Éric Perrot et Émilien Jacquelin ont donc conservé le titre mondial que la France avait aussi décroché à Nove Mesto l'an dernier. Et renforcé les ambitions de leurs dirigeants. « Si on fait entre six et huit médailles, on sera très contents, expliquait Bouthiaux mardi, appuyé sur une rambarde. On a eu un paquet de titres l'an dernier, avec Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, mais ce qui nous tient à coeur ce sont vraiment les relais. On espère avoir le plus beau des métaux sur deux, trois ou quatre relais... C'est envisageable vu notre début de saison. Ce serait pour nous le paradis. » Mardi, Perrot, qui avait glané son premier titre il y a un an sur ce format, ne cachait pas que réaliser « le back to back » était « un gros objectif ». Mercredi, sous son bonnet et après un relais parfait sans aucune balle de pioche, le Savoyard appréciait : « Ça fait très plaisir de conserver son titre. Ce n'est pas facile d'arriver avec un statut de favoris et je trouve que ça donne encore plus de saveur d'être à la hauteur de ces attentes-là. On a décidé d'assumer nos statuts. » Dans un coin de leur tête, lui et ses compères pensent à samedi prochain et au relais masculin qu'ils pourraient remporter pour la cinquième fois de l'hiver. « Il est important car c'est une connexion pour toute l'équipe, tout le staff », relève Fabien Claude, qui devrait logiquement faire partie du quatuor masculin. Mais le mixte possède bien son charme, souligne Perrot : « Tout est à la même hauteur, on savoure avec d'autres personnes, d'autres ambiances. » Loin derrière la Norvège et l'Allemagne en nombre de médailles obtenues dans l'histoire des Mondiaux, la France a fait une question de principe l'idée de marquer au fer rouge un adversaire dès que l'occasion se présente dans les courses par équipes. « Pour un entraîneur, une victoire sur un relais, c'est difficile de faire mieux. Sur les courses individuelles, il n'y a qu'une seule place en haut de la boîte et donc d'autres déçus, même s'ils font des bonnes courses. Un relais qui gagne, c'est la seule fois où on voit tout le monde avec la banane, confie Jean-Pierre Amat, l'entraîneur du tir des Bleus. C'est quelque chose de spécial. » « Être à plusieurs, il y a le dépassement pour les autres qui nous booste en plus, raconte Jeanmonnot, championne du monde pour la troisième fois mercredi et la première en mixte. C'est une manière de gagner de la confiance. C'était une belle course d'équipe, chouette à voir. J'ai adoré le tir couché de Julia après sa chute, le tir d'Éric qui se reprend alors qu'il était sur un gros tempo, il y a des choses impressionnantes. Tout le monde élève son niveau encore d'un cran aux Mondiaux, c'est joli à voir. » « On arrive régulièrement à être quatre dans les six sur les courses individuelles, mais on n'a pas réussi à gagner de relais, c'est notre prochaine mission, ça nous ferait du bien ! », glissait Julia Simon la semaine dernière en Savoie. Signe, encore, que les relais habitent les têtes de l'équipe de France... Mercredi, en fin de journée, pendant que ses coéquipiers racontaient leur joie, Quentin Fillon Maillet, très remonté mardi contre le staff qui l'avait privé d'une place dans ce relais mixte, publiait une photo des quatre Français avec cette légende : « Fier d'eux », avec un coeur bleu, un coeur blanc et un coeur rouge. L'esprit d'équipe ? C'est celui que veulent insuffler les entraîneurs du clan français. Et la France a commencé par le bon bout du chemin en Suisse





BIATHLON CHAMPIONNATS DU MONDE FRANCE RELAIS MIXTE EQUIPE DE FRANCE LENZERHEIDE

