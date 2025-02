Championnats du monde de biathlon : Les Français prêts à briller à Lenzerheide

Les championnats du monde de biathlon débutent mercredi à Lenzerheide (Suisse) et s'achèveront le 23 février. Johannes Boe vise le record d'or, tandis que les Français, notamment Lou Jeanmonnot et le relais masculin, espèrent de nombreuses médailles.

Championnats du monde de biathlon débutent mercredi à Lenzerheide (Suisse) et s'achèveront le 23 février. Douze épreuves sont au programme de ces Mondiaux, qui se dérouleront sur une piste réputée comme étant exigeante. Alors que Johannes Boe ambitionne de dépasser le record de 20 médailles d'or mondiales d'Ole Einar Bj\u00f6rndalen pour sa dernière saison, les Français auront également leur mot à dire.

Le relais masculin tricolore, en grande forme depuis le début de saison, sera attendu au tournant. Il en va de même pour Lou Jeanmonnot, en excellente forme avant cette compétition. Les chances de médailles françaises lors des Mondiaux de biathlon seront nombreuses. Le duel entre Franziska Preuss et Lou Jeanmonnot sera un des moments forts de ces Mondiaux. Pour ce qui est des courses individuelles masculines, les Norvégiens, et notamment la superstar Johannes Boe, devraient dominer, laissant peut-\u00eetre quelques miettes aux Français. Cependant, ces derniers sont les grands favoris sur le relais. Sur la poursuite dames, Dorothea Wierer, Preuss, Jeanmonnot et Julia Simon ont leurs chances. On espère évidemment un doublé des Bleues, comme à Antholz. En individuel dames, Lou Jeanmonnot sera la Française à suivre du fait de son incroyable début de saison, avec 6 victoires à son actif. Elle se trouve parmi les plus grandes chances de médaille d'or du côté des Bleus. Le relais masculin français, avec notamment Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet, devra gérer au mieux son duel avec les Norvégiens. Il nous a habitués aux victoires dernièrement, alors on y croit. La mass start dames, avec Justine Braizaz-Bouchet et Lou Jeanmonnot, vaudra aussi le détour. L'an dernier à Nove Mesto (République Tchèque), l'équipe de France avait dominé le classement des médailles (13) et remporté 6 titres. Le programme et les chaînes pour suivre les Mondiaux de biathlon à Lenzerheide : Mercredi 12 février 14H30 : Relais mixte (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 15H55 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Vendredi 14 février 14H40 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 15H05 : Sprint dames (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H22 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Samedi 15 février 14H40 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 14H45 : Chalet Club (Eurosport 1) 15H05 : Sprint hommes (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H25 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Dimanche 16 février 11H45 : Chalet Club (Eurosport 1) 12H05 : Poursuite dames (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 14H40 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 14H45 : Chalet Club (Eurosport 1) 15H05 : Poursuite hommes (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 15H45 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Mardi 18 février 13H50 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 15H05 : Individuel dames (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H50 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Mercredi 19 février 13H50 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 15H05 : Individuel hommes (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H50 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Jeudi 20 février 13H50 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 16H05 : Relais mixte simple (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H55 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Samedi 22 février 10H30 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 12H05 : Relais dames dames (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 13H35 : Après et avant-course (la chaîne l’Équipe) 15H05 : Relais hommes (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H35 : Après-course (la chaîne l’Équipe) Dimanche 23 février 12H10 : Avant-course (la chaîne l’Équipe) 13H15 : Chalet Club (Eurosport 1) 13H45 : Mass-start dames (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 14H30 : Après et avant-course (la chaîne l’Équipe) 15H50 : Chalet Club (Eurosport 1) 16H05 : Mass-start hommes (la chaîne l’Équipe/Eurosport 1) 16H50 : Après-course (la chaîne l’Équipe





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

BIATHLON MONDIAUX LENZERHEIDE FRANCE JOHANNES BOE LOU JEANMONNOT RELAIS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Marseillais Jul, Tayc et HUGEL parmi les artistes français les plus exportés dans le mondeLe rappeur Jul, le chanteur Tayc et le DJ HUGEL - tous natifs de Marseille - placent des morceaux dans le top 25 des chansons françaises les plus exportées dans le monde en 2024 sur Spotify.

Lire la suite »

Les messages vocaux sont déjà passés de mode : les Français leur trouvent tous les défautsUne nouvelle étude révèle que la moitié des Français trouve les messages vocaux peu pratiques à écouter, tandis que 45% les jugent trop longs et ennuyeux. Est-ce la fin d'une mode ?

Lire la suite »

Les Français sceptiques face au leadership français en IAUn nouveau sondage révèle que 67% des français doutent de la capacité de leur pays à devenir un leader en intelligence artificielle et nouvelles technologies. L'étude met en lumière un pessimisme général et une perte de confiance dans les capacités de la France à s'imposer sur la scène internationale.

Lire la suite »

Serveur non sécurisé révèle des données personnelles de millions de voyageursUn serveur non sécurisé contenant des informations sensibles de millions de voyageurs a été découvert sur le web. Les données, apparemment collectées par un grand groupe hôtelier français, étaient accessibles à tous sans aucune protection. L'interface Kibana exposait les données, permettant aux utilisateurs de les visualiser et d'explorer. Les informations compromises incluent les noms, les adresses emails, les numéros de téléphone, les dates de naissance, les codes de pays, les langues parlées et des détails sur les séjours dans les hôtels.

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »

L'État Abandonne les Incitations pour les Véhicules Électriques et Renforce les Surtaxes sur les ThermiquesLe projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation progressive de la surtaxe à l'achat de véhicules thermiques, atteignant 70 000 euros en mars 2025 et 90 000 euros en 2027 pour les modèles les plus émetteurs. De plus, le seuil d'émission Co2 sera abaissé progressivement, impactant un nombre croissant de modèles de véhicules grand public.

Lire la suite »