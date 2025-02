France vise un nouveau titre mondial en relais mixte à Lenzerheide

La France, championne du monde en titre du relais mixte, s'apprête à défendre son titre lors des championnats du monde de biathlon de Lenzerheide. Le quatuor français sera composé de Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot et Emilien Jacquelin.

Championnats du monde de biathlon de Lenzerheide : la France s'apprête à défendre son titre en relais mixte . Deux des quatre champions du monde de l'année dernière, Eric Perrot et Julia Simon, ont été sélectionnés pour l'épreuve d'ouverture des Mondiaux, mercredi à Lenzerheide . Ils seront rejoints par Lou Jeanmonnot et Emilien Jacquelin pour former le quatuor tricolore.

\Julia Simon ouvrira le relais, suivie par Lou Jeanmonnot, Eric Perrot et Emilien Jacquelin, selon la composition annoncée mercredi. Simon et Perrot avaient déjà fait partie du relais mixte français victorieux lors des championnats du monde de Nove Mesto l'année dernière. Cependant, Simon n'avait pas encore participé à un relais mixte cette saison. Les Bleus avaient aligné Jeanmonnot, Justine Braisaz-Bouchet, Perrot et Jacquelin, puis Fabien Claude, Perrot, Jeanne Richard et Jeanmonnot à Oberhof. La France avait terminé deuxième de ces deux courses. Elle pourra compter sur ses deux meilleurs athlètes au classement général de la Coupe du monde féminine et masculine pour tenter de conserver son titre mondial





