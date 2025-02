Fin de Vie : L'Appel Urgent de Véronique Hammerer aux Politiciens

L'ancienne députée Véronique Hammerer plaide pour une loi encadrant l'aide à mourir, critiquant le manque de progrès sur ce sujet et appelant les politiques à prendre leurs responsabilités.

Vêronique Hammerer, ancienne députée du Blayais et conseillère régionale (Renaissance), appelle à la responsabilité des politiques face au sujet de la fin de vie. Elle réagit aux propos récents du Premier ministre, François Bayrou, sur la scission du projet de loi sur la fin de vie, qui distinguerait les « deux sujets » de l'aide à mourir et des soins palliatifs.

Hammerer déplore le manque de progrès sur ce sujet depuis trente ans, soulignant que 80% des Français souhaitent une loi encadrant l'aide à mourir. Elle rappelle également les résultats de la convention citoyenne sur la fin de vie, initiée par Emmanuel Macron il y a deux ans, où 75% des participants étaient favorables à une telle loi. Hammerer critique les deux tentatives précédentes pour établir une loi sur l'aide à mourir, bloquées par des amendements et une opposition principalement religieuse et médicale. Elle souligne l'incohérence de séparer les soins palliatifs et l'aide à mourir, les considérant comme complémentaires, et dénonce les mensonges et la méconnaissance du sujet par certains opposants. Selon elle, un cadre légal bien défini permettrait aux personnes atteintes de maladies incurables de choisir de mourir dans la dignité, avec la pleine conscience et l'avis de trois médecins. Hammerer appelle à la prise de responsabilité des politiques et à la fin de la procrastination sur ce sujet, en rappelant que d'autres pays européens, comme la Belgique et la Suisse, ont déjà mis en place des réglementations sur l'aide à mourir.





FIN DE VIE AIDE A MOURIR POLITIQUE RESPONSABILITE FRANCE

