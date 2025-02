Elon Musk vs. OpenAI : Une Bataille de Titans pour le Futur de l'IA

Elon Musk, malgré son intuition pour les innovations technologiques, a manqué l'opportunité de s'impliquer dans l'intelligence artificielle. Il s'est lancé dans une croisade contre OpenAI, l'entreprise qu'il a contribué à fonder mais dont il a quitté le conseil d'administration en 2018. Sa proposition d'achat d'OpenAI a été rejetée par Sam Altman, le PDG d'OpenAI. Cette rivalité illustre une tension croissante dans le domaine de l'IA entre ceux qui défendent une approche plus collaborative et ceux qui prônent un contrôle plus strict.

Elon Musk a senti le filon de l'automobile électrique et a anticipé l'opportunité du spatial, mais un domaine a échappé à son flair entrepreneurial : l'intelligence artificielle. Alors que se tenait, lundi 10 février, un sommet mondial sur l'IA à Paris, Elon Musk a proposé à Sam Altman , créateur d'OpenAI, de lui racheter l'entreprise. En vain.

Si OpenAI est désormais dans le viseur de l'homme le plus riche de l'histoire, c'est parce qu'il est devenu le symbole de son échec à saisir la révolution de l'IA. Le patron de SpaceX a, à de nombreuses reprises, critiqué les orientations d'OpenAI, l'accusant d'abandonner son statut d'organisation à but non lucratif et de se transformer en une entreprise privée. Pourtant, il est à l'origine, avec Sam Altman, de la création d'OpenAI en 2015. L'objectif était alors de développer des technologies d'intelligence artificielle et de les rendre accessibles à tous. « En tant qu'organisation à but non lucratif, notre objectif est de créer de la valeur pour tout le monde, plutôt que pour des actionnaires », était expliqué dans le texte de présentation de l'entreprise. Mais en 2018, prétextant vouloir éviter tout conflit d'intérêts avec ses autres entreprises, notamment Tesla, Elon Musk quitte le conseil d'administration d'OpenAI. L'organisation n'en est alors qu'à ses balbutiements et devient une véritable entreprise en 2019. Il ne faudra que quelques années avant que ne naisse, le 30 novembre 2022, la première version de ChatGPT. Le succès de ce chatbot conversationnel n'est plus à prouver : en octobre 2024, une levée de fonds record pour OpenAI double la valorisation de l'entreprise, estimée alors à 157 milliards de dollars, et 300 millions de personnes l'utilisent chaque semaine. Au grand dam du nouvel allié de Donald Trump, que l'entreprise accuse d'avoir voulu la privatiser bien avant le succès de ChatGPT, battant en brèche les accusations de dévoiement des orientations originelles d'OpenAI. « Soit vous faites quelque chose de votre côté, soit vous continuez avec OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif. Je ne financerai plus OpenAI tant que vous n'aurez pas pris l'engagement ferme de rester ou que je ne serai pas un imbécile qui fournit essentiellement un financement gratuit pour que vous créiez une start-up », menaçait à l'époque Elon Musk, dans des échanges rendus depuis publics. Sa démission aurait, en réalité, été due au refus d'accéder à ces demandes, notamment, imaginait Musk, celle d'une fusion d'OpenAI et de Tesla. Il essaie aujourd'hui de récupérer son gain, une chose impossible pour une organisation à but non lucratif. D'où sa croisade et ses attaques répétées contre l'entreprise de Sam Altman, notamment avec une plainte en 2023. Il a beau avoir créé xAI ou Grok, rien de tout cela n'aura été comparable à l'impact que représente ChatGPT, qui peut aujourd'hui rivaliser avec les systèmes les plus avancés d'IA au monde. Face au consortium d'investisseurs par le patron de X, Sam Altman est resté ferme : il ne vendra pas OpenAI. « Non merci, mais nous achèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si vous le souhaitez », a écrit le PDG d'OpenAI, soit 10 % de l'offre faite par le consortium. « Escroc », lui a simplement répondu Elon Musk, blessé dans son ego, qui lui rappelle qu'il a sans doute laissé passer le train d'une des grandes évolutions de l'intelligence artificielle.





