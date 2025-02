Elon Musk propose d'acheter OpenAI pour 97,4 milliards de dollars

Elon Musk, patron de Tesla, a lancé une offre non sollicitée pour racheter OpenAI, l'organisation à but non lucratif qui contrôle ChatGPT, pour 97,4 milliards de dollars. Cette proposition intervient alors que Sam Altman, le PDG d'OpenAI, tente de transformer sa start-up en société à but lucratif.

Un groupe d'investisseurs mené par Elon Musk chercherait à racheter l'organisation à but non lucratif qui contrôle OpenAI, selon le Wall Street Journal, signe que le patron de Tesla et proche de Donald Trump n'a pas dit son dernier mot dans le conflit qui l'oppose au créateur de ChatGPT.

Le quotidien économique rapporte que le consortium dirigé par le milliardaire a proposé 97,4 milliards de dollars (environ 94,48 milliards d'euros) lundi au conseil d'administration pour l'acquisition de l'entité. Cette offre non sollicitée intervient alors que Sam Altman, le patron d'OpenAI, tente de lever des fonds et de transformer sa start-up en société à but lucratif. «Non merci mais nous rachèterons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux», a écrit Sam Altman lundi sur X, le réseau social que Elon Musk a rebaptisé après l'avoir acheté pour 44 milliards. «Escroc», a répondu l'homme le plus riche du monde.Elon Musk, qui fait partie des cofondateurs d'OpenAI, s'en prend régulièrement à Sam Altman, à qui il reproche notamment d'avoir dévié la mission initiale de la start-up, axée sur un développement raisonné de l'IA. Il est lui-même partie prenante dans la course à l'intelligence artificielle (IA), notamment avec sa start-up d'IA générative, xAI, lancée en 2023. Les deux hommes se font face dans un procès. OpenAI tente actuellement de passer d'une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif, ce qui, selon elle, est nécessaire pour obtenir le capital requis pour développer les meilleurs modèles d'intelligence artificielle. Elle a été évaluée à 157 milliards de dollars lors de sa dernière levée de fonds en octobre, consolidant ainsi son statut d'entreprise privée la plus valorisée au monde. Peu après le retour de Donald Trump au pouvoir, Elon Musk a critiqué le projet pharaonique de 500 milliards de dollars mené par OpenAI, appelé Stargate, annoncé en grande pompe à la Maison-Blanche, suggérant que les investisseurs impliqués n'avaient pas les fonds nécessaires pour le projet. «Il est temps qu'OpenAI redevienne la force du bien à source ouverte et axée sur la sécurité qu'elle était autrefois», a déclaré le milliardaire dans un communiqué de presse. «Nous ferons en sorte que cela se produise.





