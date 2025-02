Elon Musk Propose 97,4 Milliards de Dollars pour Acheter OpenAI

Elon Musk a fait une offre surprise d'acquisition d'OpenAI pour 97,4 milliards de dollars, créant une onde de choc dans le monde de la technologie. Cette proposition intervient alors qu'OpenAI était sur le point de finaliser une levée de fonds de 40 milliards de dollars.

Elon Musk et ses partenaires ont formulé une proposition d'acquisition d'OpenAI pour la somme de 97,4 milliards de dollars, un montant qui pourrait valoriser l'entreprise à 300 milliards de dollars. Cette offre surprise intervient alors qu'OpenAI était sur le point de finaliser une levée de fonds de 40 milliards de dollars menée par SoftBank, le géant japonais d'investissement.

Le timing de cette proposition est loin d'être innocent et suggère une volonté de Musk de reprendre le contrôle de l'entreprise qu'il a cofondée en 2015 avant de s'en retirer quelques années plus tard. Le consortium d'investisseurs derrière cette offre d'acquisition comprend Vy Capital et Xai, la société d'intelligence artificielle de Musk, ainsi que l'agent hollywoodien puissant Ari Emanuel. Cette transaction représenterait une véritable bataille d'influence dans le domaine de l'IA, avec Musk cherchant à rétablir sa présence dans un secteur qu'il contribue à façonner depuis des années. Cette acquisition potentielle soulève de nombreuses questions. Que signifie cette proposition pour l'avenir de OpenAI et de ses produits phares comme GPT-4 et ChatGPT ? Comment influencera-t-elle le paysage de l'IA et la compétition avec d'autres acteurs majeurs comme Google et Microsoft ? Les réponses à ces interrogations ne se feront que connaître avec le temps et le déroulement des négociations. Pour l'instant, l'annonce de Musk a créé un véritable bouleversement dans la Silicon Valley, laissant les investisseurs et les spécialistes de l'IA à attendre avec impatience les développements futurs





Frandroid / 🏆 4. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Elon Musk Openai Acquisition Intelligence Artificielle GPT-4 Chatgpt

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Elon Musk soutenu par les autorités américaines dans son procès contre OpenAILe procès intenté par Elon Musk contre OpenAI connaît un rebondissement inattendu. Le milliardaire vient en effet d'obtenir le soutien de deux autorités publiques américaines !

Lire la suite »

Elon Musk Propose un Nouveau Nom pour la Manche, Suscite la PolémiqueElon Musk, patron de Tesla et SpaceX, a provoqué une nouvelle controverse en suggérant de renommer la Manche en «Canal George Washington». Cette proposition, qui rappelle les ambitions expansionnistes de Donald Trump, a été largement critiquée sur les réseaux sociaux. Musk s'est déjà illustré par ses interventions embarrassantes dans la politique européenne, notamment sa critique du Premier ministre britannique et son soutien à l'extrême droite allemande.

Lire la suite »

Elon Musk Propose de Renommer la Manche en « Canal George Washington »Le milliardaire Elon Musk a provoqué une nouvelle polémique en suggérant de renommer la Manche en « Canal George Washington ». Cette proposition, qui fait suite à l'expression du souhait de Donald Trump de renommer le golfe du Mexique, soulève des questions sur les ambitions expansionnistes de personnalités influentes et l'impact de leurs actions sur la perception des frontières et de l'histoire.

Lire la suite »

Elon Musk Décline l'Offre d'Achat de TikTokElon Musk a déclaré qu'il n'était pas intéressé à acheter TikTok, l'application chinoise de vidéos courtes dont les États-Unis tentent d'interdire l'utilisation pour des raisons de sécurité nationale. M. Musk a déclaré qu'il n'avait fait aucune offre pour TikTok et qu'il n'était pas familier avec le format de l'application. Donald Trump a proposé à M. Musk d'acheter TikTok, mais M. Musk a déclaré qu'il préférait créer des entreprises plutôt que d'en acquérir.

Lire la suite »

Elon Musk nie avoir fait d'offre pour racheter TikTokElon Musk a déclaré qu'il n'a pas fait d'offre pour racheter TikTok malgré les spéculations initiées par Donald Trump. L'entrepreneur a souligné qu'il n'utilisait même pas l'application et qu'il préférait créer des entreprises plutôt que de les racheter.

Lire la suite »

Le Premier Ministre Japonais Rencontrera des Dirigeants d'OpenAI et de SoftBankLe Premier Ministre japonais, Shigeru Ishiba, rencontrera lundi les dirigeants du géant américain de l'intelligence artificielle OpenAI, créateur de ChatGPT, ainsi que de l'investisseur technologique SoftBank Group. Parmi les participants à cette rencontre, on trouve Masayoshi Son, fondateur et PDG du groupe SoftBank, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, et Greg Brockman, cofondateur d'OpenAI. Cette rencontre intervient dans le contexte de la campagne Stargate du Président américain, Donald Trump, visant à investir 500 milliards de dollars dans l'infrastructure d'intelligence artificielle aux États-Unis. SoftBank et OpenAI sont deux acteurs clés de cette initiative, avec SoftBank ayant annoncé son intention de diriger un projet de 500 milliards de dollars pour construire une infrastructure d'IA aux États-Unis en collaboration avec Oracle et OpenAI.

Lire la suite »