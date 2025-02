David Gaudu s'impose et prend la tête du Tour d'Oman

Le coureur français de Groupama-FDJ remporte la troisième étape du Tour d'Oman et s'empare du maillot jaune.

À la fin d'un suspense palpable, David Gaudu (Groupama-FDJ) a remporté, ce lundi, la troisième étape du Tour d'Oman devant Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) et Damien Howson (Q36.5). Ce succès lui permet de s'emparer de la tête du classement général. David Gaudu n'a pas tardé à ouvrir son compteur de victoires en 2025. La saison dernière, il avait dû attendre le mois d'avril et le Tour du Jura pour enfin savourer la victoire.

Cette saison, le leader de la Groupama-FDJ a triomphé dès son entrée en scène en remportant la troisième étape du Tour d'Oman, considérée comme la première confrontation entre les favoris. Au sommet d'Eastern Mountain, une montée de 4,7 km à 7,5 % de pente moyenne, le grimpeur de 28 ans a fait briller ses qualités de puncheur. Auteur d'une accélération tranchante dans le dernier kilomètre, Gaudu a résisté à Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), qu'il a devancé d'une petite seconde sur la ligne d'arrivée avant de s'écrouler sur le bitume, épuisé. Derrière, Damian Howson (Q36.5) s'est emparé de la troisième place devant un autre coureur français : Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), deuxième la veille derrière son équipier Louis Vervaeke. À noter la sixième place de Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike). Grâce à cette victoire, sa 12e chez les professionnels, David Gaudu prend la tête du classement général, devant son adversaire du jour Adam Yates, relégué à 6 secondes, et Damien Howson (Q36.5), qui accuse désormais un retard de 12 secondes. Valentin Paret-Peintre se classe désormais 4e à 18 secondes. Gaudu et les prétendants à la victoire finale auront l'occasion de se livrer une nouvelle bataille, mercredi, lors de la dernière étape (139 km) entre Imty et Jabal Al Akhdhar Green Mountain, où une ultime ascension de 6 km à près de 10 % de moyenne les attend





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Tour D'oman David Gaudu Groupama-FDJ Victoire Classique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

David Gaudu s'impose au Tour d'Oman et vise la victoire finaleDavid Gaudu (Groupama-FDJ) remporte la troisième étape du Tour d'Oman et s'empare du maillot jaune. Après une intense bataille contre Adam Yates, le coureur français s'impose et ambitionne de conserver sa position de leader jusqu'à la fin de la course.

Lire la suite »

David Gaudu prêt pour un nouveau défi au GiroDavid Gaudu, à 28 ans, se lance dans un nouveau chapitre de sa carrière avec sa première participation au Giro. Après une saison 2023 mitigée, le coureur de Groupama-FDJ vise haut et se projette avec enthousiasme vers cette nouvelle aventure.

Lire la suite »

David Gaudu remporte la 3e étape du Tour d'Oman et prend la tête du classement généralLe coureur français David Gaudu a remporté la troisième étape du Tour d'Oman lundi, devançant Adam Yates dans une montée finale intense. Cette victoire lui permet de prendre la tête du classement général avec une étape à parcourir.

Lire la suite »

Olav Kooij remporte la première étape du Tour d'OmanOlav Kooij, coureur néerlandais de l'équipe Visma-Lease a bike, a remporté au sprint la première étape du Tour d'Oman samedi. Il a devancé le Tchèque Pavel Bittner et le Norvégien Erlend Blikra.

Lire la suite »

Olav Kooij remporte la première étape du Tour d'OmanLe sprinteur néerlandais Olav Kooij a remporté facilement la première étape du Tour d'Oman samedi, ouvrant ainsi le compteur de victoires pour son équipe Visma-Lease a bike en 2025. La course s'est achevée à Bimmah Sink Hole, un étang bleu turquoise situé au fond d'un trou de vingt mètres de profondeur. Kooij a profité d'un profil de course favorable aux sprinteurs, s'imposant sans difficulté au sprint.

Lire la suite »

Louis Vervaeke remporte sa première victoire professionnelle à l'étape 2 du Tour d'OmanAprès onze ans dans le peloton professionnel, Louis Vervaeke a enfin décroché sa première victoire en remportant la deuxième étape du Tour d'Oman. L'équipier de Soudal Quick-Step a réalisé une performance remarquable en résistant à la pression du peloton et en s'imposant en solitaire.

Lire la suite »