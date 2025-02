David Gaudu s'impose au Tour d'Oman et vise la victoire finale

David Gaudu (Groupama-FDJ) remporte la troisième étape du Tour d'Oman et s'empare du maillot jaune. Après une intense bataille contre Adam Yates, le coureur français s'impose et ambitionne de conserver sa position de leader jusqu'à la fin de la course.

Vainqueur de la 3e étape du Tour d'Oman et leader du général après un superbe duel contre Adam Yates ce lundi, David Gaudu (Groupama-FDJ) a pour ambition de garder son maillot rouge jusqu'au bout. « Quel est votre sentiment après cette première victoire de l'année ?Ça fait du bien ! J'en avais besoin. La première victoire de l'année est souvent la plus difficile à aller chercher. J'avais envie de regagner tôt cette saison : voilà, ça, c'est fait.

Ça fait plusieurs jours que je l'avais dans ma tête, cette étape. Depuis plusieurs semaines même. Je suis content de conclure le boulot des équipiers, car ils prennent du vent, ils me placent, ils frottent, ils prennent des risques avec moi dans leur roue. Dans la montée finale, on n'a même pas eu à se parler, on savait exactement ce qu'on avait à faire. Les gars ont fait un boulot extraordinaire. Je trouve qu'on court pile comme il faut depuis le départ ici. En plus, ça ouvre le compteur de l'équipe qui n'avait pas gagné jusqu'à présent en 2025. On n'a pas fait le déplacement pour rien ! Racontez-nous ce duel final face à Adam Yates.J'ai attaqué une première fois à un kilomètre de la ligne, Yates est venu me chercher, j'ai attaqué une deuxième fois, c'est encore revenu mais personne ne voulait prendre de relais. Moi, je me sentais encore bien, donc j'ai attaqué une troisième fois et je suis parti tout seul. Je savais que j'avais du punch, j'avais confiance en moi. J'ai senti revenir Yates dans mon dos mais je ne me suis pas retourné, je ne voulais absolument pas me retourner, je le sentais juste dans mon ombre et je me suis dit : le moment où il déclenche, j'y vais, et ça sera à la patte, bonhomme contre bonhomme. Et ce n'est pas moi qui craquerai. Depuis ce (lundi) matin je l'ai dans la tête, ce lactique. C'est une filière sur laquelle j'ai beaucoup travaillé cet hiver, et c'est ça aussi qui a fait la différence dans le mur final aujourd'hui. Vous disiez être arrivé ici avec beaucoup de confiance.Oui, je me sens vraiment bien. L'équipe a extrêmement bien travaillé cet hiver. Je trouve qu'on a passé un énorme cran en termes de nutrition, de management, d'entraînement, énormément de choses. On a été mis dans les meilleures dispositions pour passer l'hiver le plus parfait possible et arriver ici à Oman à bloc. Yates, c'est un des plus grands grimpeurs-puncheurs du monde. Depuis ce matin je n'avais qu'une chose dans la tête, c'était le sprint final contre lui. C'était un beau match d'homme à homme. Je n'ai rien lâché et je ne vais rien lâcher jusqu'à l'arrivée mercredi.





