56 Oeufs Par Semaine : L'Habitude Alimentaireétonnante d'un Médecin

Le Dr Sermed Mezher, médecin généraliste, partage son alimentation riche en œufs avec le Telegraph. Découvrez comment et pourquoi il consomme 56 œufs par semaine.

Le Telegraph, dans le cadre de sa série d'articles « journal alimentaire », donne régulièrement la parole à des médecin s afin de partager leurs habitudes alimentaires. Récemment, le Dr Sermed Mezher, médecin généraliste de 32 ans et père de famille, a attiré l'attention avec l'une de ses habitudes : il consommerait 56 œufs par semaine ! Comment est-ce possible ? Est-ce bénéfique ? Le Dr Mezher répond.

\Le Dr Mezher se lève à 5 heures du matin tous les jours, sauf le dimanche, et va généralement à la salle de sport les lundi, mercredis et vendredis. Ses séances d'entraînement varient selon sa disponibilité car il travaille comme médecin généraliste remplaçant. Il souligne l'importance d'une routine de sommeil régulière : se lever à la même heure chaque matin est conseillé pour réguler le cycle circadien. Éviter les différences de rythmes de sommeil entre les jours de semaine et le week-end permet de prévenir les insomnies et d'améliorer la qualité du sommeil. \Le médecin commence chaque jour de la semaine avec une omelette composée de huit blancs d'œufs, un jaune d'œuf, des épinards et de la mozzarella. Cela représente un total de 56 blancs d'œufs par semaine. Le Dr Mezher explique qu'il a élaboré cette formule il y a quelques années afin de soutenir son niveau d'entraînement, sa prise de muscle et ses besoins caloriques quotidiens. Il a effectué des recherches sur la combinaison précise de protéines et de glucides nécessaires, estimant qu'il devait consommer huit œufs par jour pour atteindre ses objectifs. Le recours exclusif aux blancs d'œufs s'explique par leur teneur plus élevée en protéines par rapport aux calories, tandis que les jaunes contiennent plus de matières grasses. Cependant, le Dr Mezher conserve un jaune d'œuf dans son omelette pour profiter des vitamines et du bon cholestérol qu'il contient.





