Votre Position Géographique Enregistrée : Des Applications Mobile Vendent Vos Données à la Sécurité Nationale

Des applications mobiles recueillent et vendent des données de géolocalisation à des entreprises, y compris des agences de sécurité nationale. Un scandale révèle que des applications accessibles au grand public enregistrent et transmettent des informations sensibles sur l'emplacement des utilisateurs, ce qui soulève des inquiétudes quant à la protection de la vie privée et à la sécurité des données personnelles.

Une partie des applications que vous utilisez quotidiennement sur votre iPhone enregistrent votre position géographique pour diverses raisons. Cette pratique courante, qui soulève aujourd'hui de sérieuses préoccupations, a été mise en lumière suite à la publication d'informations révélant que des données de localisation provenant d' applications mobiles avaient été fournies à des militaires et des agents des services secrets en mission à l'étranger.

Ces informations proviennent d'applications mobiles ayant conclu des accords avec la société de données Datastream. Face à l'ampleur du scandale, le sénateur américain Ron Wyden a exigé des explications de la part de Datastream.Les données de géolocalisation collectées par certaines applications ne servent pas uniquement à améliorer votre expérience utilisateur. De nombreux développeurs intègrent des outils de suivi en échange de rémunérations. Ces entreprises peuvent ensuite revendre vos données à des tiers, parfois sans même que l'équipe de développement en soit informée. Imaginez que vous êtes à la tête d'une application, et qu'on vous propose une somme importante pour vendre les données de vos utilisateurs. Les commerciaux qui proposent ce genre d'échange ont des arguments convaincants pour persuader le propriétaire de l'application que c'est légal et qu'il s'agit d'une source de revenus supplémentaire très facile à obtenir. Il suffit de dire à votre développeur de mettre en place le suivi des utilisateurs, sans forcément lui révéler les raisons. L'enquête révèle qu'Eskimi, une société lituanienne, a fourni ces informations sensibles à Datastream. Cette dernière a pu, grâce à un simple analyse des données par localisation, identifier facilement les zones militaires sensibles et leurs occupants. Le problème ne se limite pas aux seules données militaires. Zach Edwards, analyste en cybersécurité chez Silent Push, confirme que de nombreuses entreprises publicitaires sont en réalité des sociétés de surveillance déguisées. Vous pensez peut-être que seules quelques applications sont concernées, mais des preuves ont été découvertes montrant que des données de localisation ont été vendues aux forces de l'ordre américaines. Des experts demandent une législation plus stricte interdisant la revente d'informations sensibles. En attendant, ils conseillent de faire preuve de vigilance concernant les autorisations que vous accordez aux applications sur votre téléphone et de privilégier celles qui ne collectent pas de données de localisation inutiles.





iPhonfr

Vie Privée Données Personnelles Géolocalisation Applications Mobiles Sécurité Nationale Cybersécurité Législation Surveillance

