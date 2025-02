Vols à l'étalage : les pharmacies de Bergerac dans la ligne de mire

Les pharmacies de Bergerac sont victimes d'un phénomène croissant de vols à l'étalage. Les voleurs, utilisant des méthodes sophistiquées, contournent les dispositifs de sécurité pour s'emparer de produits de valeur. Les professionnels de santé sont confrontés à cette réalité et cherchent des solutions pour se protéger.

Des vols à l'étalage de grande ampleur touchent les pharmacies de Bergerac . La pharmacie Rive gauche a été victime d'un vol de plus de 200 produits, jeudi 6 février. Les voleurs ont profité d'une heure d'affluence pour remplir leur sac, contournant les dispositifs de sécurité , notamment un système d'intelligence artificielle et des étiquettes électroniques activant un « bipage » des portiques de sécurité .

Le responsable de l'officine, Patrick Gelbart, suspects que les voleurs aient utilisé un sac bloquant les ondes électromagnétiques. Face à cette recrudescence de vols, d'autres pharmaciens de Bergerac cherchent des solutions. Aline Scavelli à la pharmacie de La Cavaille a vidé les boîtes de certains produits exposés en rayon, déposant leur contenu en arrière-boutique. Adib Benfeddoul, quant à lui, essaie de conserver une bonne visibilité sur toute la surface de sa pharmacie. Les professionnels de santé sont lassés de devoir se transformer en gardiens. Patrick Gelbart a partagé les photos des voleurs sur les réseaux sociaux, ce qui a été condamné par la procureure de la République de Bergerac, Sylvie Martins-Guedes, qui rappelle que la diffusion d'images de personnes soupçonnées d'un délit est illégale. Les commerçants comprennent la stratégie des voleurs, qui exploitent l'absence de visibilité et qui ont un mode opératoire bien ficelé. Les vols à l'étalage ont un coût important pour les assurances et finissent par se répercuter sur les prix des produits. Cependant, la diffusion d'images de suspects, même avec des intentions ironiques, est contraire à la loi. La procureure rappelle que la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit et qu'il est important de respecter les procédures judiciaires.





