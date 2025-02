Valeria Bruni-Tedeschi : Des Confidences Touchantes sur sa Maternité Tardive

Valeria Bruni-Tedeschi, connue pour son rôle dans le film L'attachement, s'est ouverte sur son expérience de maternité tardive. L'actrice a parlé des questions et du regard de la société sur ses choix de vie, mais a également souligné sa joie d'être mère de deux enfants adoptés.

Valeria Bruni-Tedeschi , actuellement à l'affiche du film L'attachement réalisé par Corine Tardieu, s'est confiée sur son expérience de maternité tardive . L'adaptation du roman L'intimité d'Alice Ferney met en scène l'actrice dans le rôle de Sandra, une libraire célibataire sans enfants dont la vie bascule lorsqu'elle s'attache à ses voisins de palier : un homme veuf et son fils.

À l'image de son personnage, Valeria Bruni-Tedeschi a connu une maternité tardive, adoptant sa fille Oumy au Sénégal en 2009 avec son ancien compagnon, le comédien Louis Garrel, puis son fils Noé au Vietnam en 2014. La réalisatrice a révélé qu'elle a longtemps ressenti le poids du regard de la société sur ses choix de vie, notamment sur l'adoption de ses enfants après ses 40 ans. « J'ai eu mes enfants tard. J'ai longtemps été mal à l'aise par rapport au regard que porte la société sur une femme sans enfants. Je me sentais obligée de répondre à des questions : Quand ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai été à la merci de toutes ces inquisitions », a-t-elle avoué. Heureusement, aujourd'hui, la sexagénaire est une maman heureuse de deux enfants. En couple de 2007 à 2012 avec Louis Garrel, Valeria Bruni-Tedeschi a adopté avec le comédien leur fille Oumy. L'adolescente aujourd'hui âgée de 16 ans a décidé de suivre les pas de ses parents dans le milieu du cinéma. Elle est notamment apparue dans un clip musical de sa tante, Carla Bruni, et en 2019, a joué avec sa mère dans le long-métrage Les Estivants. La jeune femme d'origine sénégalaise a ensuite eu l'opportunité de travailler aux côtés de son père dans La Croisade. Après ces deux petits rôles, Oumy était en 2023 le premier rôle de Neneh Superstar, une comédie dramatique de Ramzi Ben Sliman.





