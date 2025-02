Valeria Bruni-Tedeschi : L'âge, un jeu et la maternité, une choix personnel

Dans son nouvel interview pour France Inter, l'actrice française Valeria Bruni-Tedeschi aborde avec sincérité son rapport à l'âge, sa quête de liberté et son choix de ne pas devenir mère avant l'âge de 45 ans.

Dans L'attachement , qui sort en salles mercredi 19 février, l'actrice franco-italienne Valeria Bruni-Tedeschi incarne Sandra, une quarantaine célibataire et sans enfant. Cette indépendance heureuse est soudainement bouleversée par un drame qui se produit de l'autre côté de son palier.

À l'occasion de la promotion de ce long-métrage bouleversant, la comédienne de 60 ans a avoué ce lundi 10 février au micro de France Inter partager un point commun avec son personnage : un sentiment décomplexé vis-à-vis de l'âge et du regard des autres. \ » LIRE AUSSI - Valeria Bruni Tedeschi : «J'ai eu ma fille à 45 ans, et je connais le regard sur les femmes célibataires, sans enfants» «J'ai un amusement à jouer avec l'âge» \Bien sûr, cette lâcher-prise n'est pas arrivé du jour au lendemain, il a fallu plusieurs années pour apprivoiser ce rapport au temps autrefois angoissant. «À 50 ans, j'ai eu un mauvais passage, confie-t-elle. Mais là, grâce à des rencontres, à des gens qui m'ont rassurée, à quelqu'un qui m'a rassurée, je me sens très libre.» Avec malice, l'actrice ajoute même : «Je vous dis la vérité, je ne me regarde pas trop dans le miroir, donc j'ai l'âge que je ressens. Il y a des jours où j'ai 20 ans, des jours où j'ai 10 ans, des jours où j'ai 100 ans.» Pour Valeria Bruni-Tedeschi, les actrices de plus de 50 ans ne souffrent plus d'une date de péremption, en témoignent les récents succès sur grand écran de Nicole Kidman, 57 ans, et Demi Moore, 62 ans. «On m'a proposé des rôles magnifiques. Moi je n'ai aucun souci à me vieillir dans les films, au contraire. J'ai un amusement à jouer avec l'âge qui fait que je me sens libre, beaucoup plus libre», résume l'actrice franco-italienne. \ «Je pressentais que la vie serait plus gaie» \Dans L'attachement, le rôle qu'elle incarne témoigne aussi du rapport à la maternité et du regard critique que l'on porte encore sur les femmes qui ne veulent pas d'enfant. Au micro de France Inter, l'actrice témoigne de la pression sociale qu'elle a ressentie, elle aussi, lorsqu'elle n'était pas encore mère. «J'étais regardée vraiment de travers», se souvient-elle. Mais aujourd'hui, elle constate une évolution dans les mentalités : «De plus en plus de jeunes n'ont pas envie d'avoir des enfants à cause de l'angoisse de l'écologie et d'autres choses. Je pense que c'est très différent de ce que j'ai vécu. Il n'y a plus de tabou désormais». Quelques années plus tard, à partir de 45 ans, Valeria Bruni-Tedeschi deviendra mère et adoptera deux enfants. «Je ressentais vraiment le besoin d'avoir des enfants pour avoir du sens à ma vie. Je pressentais que la vie serait plus gaie». Et de conclure : «Et j'avais raison.





Madamefigaro

Valeria Bruni-Tedeschi L'attachement Age Maternité Cinéma France Inter

France Dernières Nouvelles, France Actualités

