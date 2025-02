Thomas Fersen, Jean Bonnefon et le Rock Celtique au Programme du Week-end en Périgord

Découvrez un week-end riche en événements culturels avec le spectacle musical de Thomas Fersen, les récits de Jean Bonnefon et un concert de rock celtique.

L'enfance de Thomas Fersen , les récits de Jean Bonnefon et le rock celtique au programme du week-end. À retenir, des propositions variées dès ce jeudi 13 février. Invité par l'Odyssée, Thomas Fersen sera ce jeudi 13 février sur la scène du Théâtre de Périgueux où il donnera son spectacle « Mon Frère c'est Dieu sur terre ». Auteur-compositeur-interprète, il est aussi écrivain.

Il reprend là le thème de son premier roman, où il raconte son enfance dans le Paris de Ménilmontant et de Pigalle des années 1960 et 1970. C'est une balade entre la réalité et le monde imaginaire, où il s'est inventé un frère aîné, toujours donné en exemple, qui devient une présence encombrante. Il s'agit d'une proposition originale qui combine des extraits du texte écrit en vers, et des chansons. Thomas Fersen est accompagné par trois musiciens : la violoniste Cécile Bourset, l'accordéoniste Maryl Abas et le guitariste Pierre Sangra. À 20 heures. Attention, il ne reste que quelques places. Tarifs : de 12 à 35 euros. Réservations au 05 53 53 18 71 ou sur le site : odyssee-perigueux.fr.Jean Bonnefon sera au Palace à Périgueux samedi 15 février. À l'initiative du Club de la presse du Périgord, Jean Bonnefon présentera son spectacle « Presque vrai ! », samedi 15 février à 20 h 30, au Palace-Ralph-Finkler à Périgueux. Journaliste, conteur, musicien, fondateur du groupe occitan Peiraguda, il évoquera, seul en scène avec sa guitare, de savoureuses histoires qui ont jalonné son parcours. Tarifs : adultes, 15 euros ; moins de 13 ans, 10 euros. Réservations au 06 43 79 11 11 ou sur helloasso.com (taper Jean Bonnefon dans la recherche). Renseignements à [email protected]'association En haut de la friche proposera un concert samedi 15 novembre à partir de 20 heures à la salle de la Pépite à Jumilhac-le-Grand. Au programme, « Brassen’s not dead » et les Ramoneurs de Menhirs, groupe de punk celtique, qui allie bombarde, biniou, guitare électrique et chant. Tarifs : 15 et 8 euros. Réservations sur helloasso.com





Thomas Fersen Jean Bonnefon Rock Celtique Concert Théâtre Périgueux Spectacle Culture

