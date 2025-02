Jean Bonnefon : « Presque Vrai ! » au Palace de Périgueux

Le journaliste et artiste périgourdin Jean Bonnefon présentera son spectacle « Presque Vrai ! » au Palace de Périgueux le 15 février. Un moment convivial pour découvrir ses passions pour la musique, les contes et l'humour.

Jean Bonnefon , un visage connu du journalisme périgourdin, se rendra au Palace de Périgueux le samedi 15 février pour présenter son spectacle « Presque vrai ! ». Ce one-man-show, créé en décembre 2023, est une invitation à découvrir l'univers de cet artiste multiforme à travers ses passions : la musique, les contes et le journalisme. Bonnefon, un homme aux multiples facettes né à Bergerac en 1950, a toujours été guidé par une curiosité insatiable et un sens aigu de l'humour.

Après avoir travaillé dans les médias radiophoniques et télévisés (France Bleu Périgord et Aqui TV), il a trouvé un épanouissement profond dans la musique et l'écriture. Sa guitare, « le prolongement de bras » comme il l'appelle, l'accompagnera sur scène pour un spectacle intime et chaleureux. « Presque vrai ! » est l'occasion de se plonger dans les souvenirs et les anecdotes de Jean Bonnefon, un homme profondément attaché à son terroir, à la culture occitane et aux petites histoires de la vie. Il racontera ses expériences musicales, ses rencontres avec des musiciens modestes et talentueux, et ses amours pour les contes et les nouvelles. Bonnefon n'est pas qu'un artiste, il est aussi un conteur passionné. Il a déjà créé plusieurs spectacles, dont un sur Henri Salvador et un autre sur la venue des Alsaciens en 1939. Il a également publié plusieurs albums de chansons en occitan avec les groupes Peiraguda et Bigaroc, ainsi qu'en français avec des interprétations de chansons de Georges Brassens. « Presque vrai ! », c'est une invitation à découvrir un artiste complet, sensible et humoristique, qui partage ses passions avec sincérité et générosité.Le spectacle aura lieu le samedi 15 février à 20h30 au Palace, 9 rue Bodin à Périgueux. Les billets sont en vente au prix de 15 euros pour les adultes et 10 euros pour les moins de 13 ans. D'autres informations et réservations sont disponibles au 06 43 79 11 11 ou par email à [email protected]. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'organisation du gala du Club de la presse, un spectacle gratuit avec l'humoriste Jean-Pierre Dupin, qui se tiendra au Théâtre de Périgueux le jeudi 5 juin au soir





