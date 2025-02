Suspect Admet le Meurtre de Louise, 11 Ans, Disparue au Collège d'Essonne

Un homme de 23 ans a avoué le meurtre de Louise, 11 ans, disparue vendredi à la sortie de son collège. Son corps a été retrouvé samedi matin dans un bois à proximité. Le suspect a été arrêté lundi soir et placé en garde à vue. Des membres de son entourage ont également été arrêtés pour non-dénonciation de crime.

Un homme de 23 ans, principal suspect dans l'affaire du meurtre de Louise, 11 ans, a été placé sous garde à vue après avoir été arrêté lundi soir à Epinay-sur-Orge. Le corps de l'enfant, disparue vendredi après-midi à la sortie de son collège , a été retrouvé samedi matin dans le bois des Templiers à Longjumeau . L'autopsie a révélé la présence de nombreuses plaies commises avec un objet tranchant dans les zones vitales. L'ADN de l'homme avait été retrouvé sur les mains de Louise.

Le suspect a reconnu les faits lors de sa garde à vue mardi soir. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, a exprimé sa « compassion profonde » envers la famille de Louise et affirmé que « le coupable a été arrêté ». En plus de l'arrestation du principal suspect, les enquêteurs ont arrêté des membres de son entourage pour non-dénonciation de crime : son père âgé de 49 ans, sa mère de 48 ans et sa petite amie de 23 ans. Les quatre gardes à vue ont été prolongées mardi soir. Le procureur tiendra une conférence de presse pour faire un point sur l'enquête mercredi après-midi au tribunal judiciaire d'Evry.Des cellules d'écoute ont été ouvertes pour le personnel et les élèves du collège André Maurois où était scolarisée Louise. Des bouquets et bougies ont été déposés devant l'entrée du collège pour rendre hommage à la victime. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place en mairie d'Epinay-sur-Orge et les villes d'Epinay-sur-Orge et de Longjumeau ont renforcé les dispositifs de sécurité sur les trajets du collège. La ministre de l'Education nationale Elisabeth Borne a réagi à l'affaire en déclarant que « tout l'établissement est sous le choc » et qu'il y aurait « de l'inquiétude chez les parents » jusqu'à l'arrestation du coupable. Aucune marche blanche n'est organisée afin de permettre à la famille de faire son deuil dans la plus stricte intimité, mais des salles de recueillement sont ouvertes à Longjumeau et Epinay-sur-Orge.





